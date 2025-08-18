Рейтинг@Mail.ru
Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 18.08.2025 (обновлено: 12:22 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/svo-2036026598.html
Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2025
Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах ДНР, ЛНР и Харьковской области, противник потерял до... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:15:00+03:00
2025-08-18T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах ДНР, ЛНР и Харьковской области, противник потерял до 250 военнослужащих, уничтожены три танка, в том числе два Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Дорошовка, Купянск и Новоосиново в Харьковской области, Петровское в Луганской Народной Республике, Среднее, Колодези и Кировск в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, три танка, включая два танка Leopard производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронемашины HMMWV производства США, два бронеавтомобиля Mastiff производства Великобритании, 15 автомобилей и самоходная артиллерийская установка", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, как отметили в ведомстве, группировка "Запад" уничтожила боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035920111.html
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb2f42b1e2dcf10ac8e9a0dd1ab43ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 250 военных в зоне действия войск "Запад"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах ДНР, ЛНР и Харьковской области, противник потерял до 250 военнослужащих, уничтожены три танка, в том числе два Leopard, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Дорошовка, Купянск и Новоосиново в Харьковской области, Петровское в Луганской Народной Республике, Среднее, Колодези и Кировск в Донецкой Народной Республике.
"Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, три танка, включая два танка Leopard производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронемашины HMMWV производства США, два бронеавтомобиля Mastiff производства Великобритании, 15 автомобилей и самоходная артиллерийская установка", - добавили в Минобороны РФ.
Кроме того, как отметили в ведомстве, группировка "Запад" уничтожила боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2025
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала