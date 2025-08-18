https://ria.ru/20250818/svo-2036026598.html

Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО

2025-08-18T12:15:00+03:00

2025-08-18T12:15:00+03:00

2025-08-18T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

харьковская область

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах ДНР, ЛНР и Харьковской области, противник потерял до 250 военнослужащих, уничтожены три танка, в том числе два Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Дорошовка, Купянск и Новоосиново в Харьковской области, Петровское в Луганской Народной Республике, Среднее, Колодези и Кировск в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, три танка, включая два танка Leopard производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронемашины HMMWV производства США, два бронеавтомобиля Mastiff производства Великобритании, 15 автомобилей и самоходная артиллерийская установка", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, как отметили в ведомстве, группировка "Запад" уничтожила боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035920111.html

