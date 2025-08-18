https://ria.ru/20250818/svo-2036026598.html
Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 18.08.2025
Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах ДНР, ЛНР и Харьковской области, противник потерял до... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T12:15:00+03:00
2025-08-18T12:15:00+03:00
2025-08-18T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecbf0e1ead9f5816fd0170741f059f65.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям украинских бригад в различных районах ДНР, ЛНР и Харьковской области, противник потерял до 250 военнослужащих, уничтожены три танка, в том числе два Leopard, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населённых пунктов Дорошовка, Купянск и Новоосиново в Харьковской области, Петровское в Луганской Народной Республике, Среднее, Колодези и Кировск в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, три танка, включая два танка Leopard производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, в том числе три бронемашины HMMWV производства США, два бронеавтомобиля Mastiff производства Великобритании, 15 автомобилей и самоходная артиллерийская установка", - добавили в Минобороны РФ.Кроме того, как отметили в ведомстве, группировка "Запад" уничтожила боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", семь станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035920111.html
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106699_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cdb2f42b1e2dcf10ac8e9a0dd1ab43ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Подразделения войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 250 военных в зоне действия войск "Запад"