ВС России уничтожили минометную позицию ВСУ в ДНР
2025-08-18T05:05:00+03:00
константиновка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пикап снабжения и минометную позицию ВСУ около Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В районе Константиновки точным попаданием ударного БПЛА был уничтожен пикап снабжения противника, остановившийся на дороге, заблокированной ранее уничтоженным бронетранспортером противника. В ходе обследования прилежащей территории была также обнаружена и уничтожена огневая позиция вражеского миномета", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что поражение целей привело к снижению активности огневого воздействия на участке, что позволило подразделениям ВС РФ продвинуться вперед.
