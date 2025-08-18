Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили минометную позицию ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/svo-2035970737.html
ВС России уничтожили минометную позицию ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили минометную позицию ВСУ в ДНР - РИА Новости, 18.08.2025
ВС России уничтожили минометную позицию ВСУ в ДНР
Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пикап снабжения и минометную позицию ВСУ около Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T05:05:00+03:00
2025-08-18T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пикап снабжения и минометную позицию ВСУ около Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В районе Константиновки точным попаданием ударного БПЛА был уничтожен пикап снабжения противника, остановившийся на дороге, заблокированной ранее уничтоженным бронетранспортером противника. В ходе обследования прилежащей территории была также обнаружена и уничтожена огневая позиция вражеского миномета", — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что поражение целей привело к снижению активности огневого воздействия на участке, что позволило подразделениям ВС РФ продвинуться вперед.
https://ria.ru/20250817/bespilotniki-2035853559.html
константиновка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили минометную позицию ВСУ в ДНР

Расчеты БПЛА уничтожили минометную позицию ВСУ около Константиновки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 18 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили пикап снабжения и минометную позицию ВСУ около Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В районе Константиновки точным попаданием ударного БПЛА был уничтожен пикап снабжения противника, остановившийся на дороге, заблокированной ранее уничтоженным бронетранспортером противника. В ходе обследования прилежащей территории была также обнаружена и уничтожена огневая позиция вражеского миномета", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что поражение целей привело к снижению активности огневого воздействия на участке, что позволило подразделениям ВС РФ продвинуться вперед.
Военнослужащий боевого расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области
Вчера, 05:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала