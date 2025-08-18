Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 18.08.2025
20:45 18.08.2025
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 18.08.2025
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. Этот же суд в понедельник рассмотрит еще два аналогичных протокола в отношении Google.
происшествия, москва, google
Происшествия, Москва, Google
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент

Суд оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства.
Этот же суд в понедельник рассмотрит еще два аналогичных протокола в отношении Google.
Google оштрафовали на 7,6 миллиона рублей по двум протоколам
18 ноября 2024, 17:13
18 ноября 2024, 17:13
 
ПроисшествияМоскваGoogle
 
 
