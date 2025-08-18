https://ria.ru/20250818/sud-2036154402.html
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент
Суд оштрафовал Google за отказ удалить запрещенный контент
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,8 миллиона рублей компанию Google за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,8 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. Этот же суд в понедельник рассмотрит еще два аналогичных протокола в отношении Google.
