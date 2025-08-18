Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор фигуранту дела о покушении на экс-подполковника СБУ - РИА Новости, 18.08.2025
16:43 18.08.2025
Суд вынес приговор фигуранту дела о покушении на экс-подполковника СБУ
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Ростислава Журавлева, признавшего вину в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Журавлеву наказание в виде 16 лет лишения свободы", - огласил решение судья.Первые пять лет фигуранту предстоит провести в тюрьме, следующие 11 - в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 500 тысяч рублей.Журавлев признал свою вину и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.Прокурор просила ему 15 лет лишения свободы.Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года, Прозоров пострадал незначительно.ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля. Также были арестованы Журавлев и курьер Иван Паскарь.По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована.Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, уточнил РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы гражданина Украины Ростислава Журавлева, признавшего вину в покушении на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Журавлеву наказание в виде 16 лет лишения свободы", - огласил решение судья.
Первые пять лет фигуранту предстоит провести в тюрьме, следующие 11 - в колонии строгого режима. Также он оштрафован на 500 тысяч рублей.
Журавлев признал свою вину и заключил досудебное соглашение, поэтому его дело было выделено в отдельное производство.
Прокурор просила ему 15 лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года, Прозоров пострадал незначительно.
ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля. Также были арестованы Журавлев и курьер Иван Паскарь.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована.
Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, уточнил РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
