Суд отклонил апелляцию президента Республики Сербской
Суд отклонил апелляцию президента Республики Сербской
БЕЛГРАД, 18 авг – РИА Новости. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) отклонила апелляцию президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика об отзыве его президентского мандата, сообщила пресс-служба суда.Додик в понедельник заявил о возможности проведения референдума о самостоятельности Республики Сербской в случае отказа властей БиГ в Сараево соблюдать результаты предстоящего референдума о конституционных правах и полномочиях боснийских сербов."Апелляционная палата суда БиГ сегодня, 18 августа 2025 на закрытом заседании... приняла решение, которым отклоняется как необоснованная жалоба Милорада Додика, президента Республики Сербской", - говорится в сообщении на сайте судебного органа.Додик в понедельник сообщил, что референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решения избиркома БиГ, который постановил отозвать его президентский мандат после приговора суда БиГ, состоится в конце сентября. По его словам, политическое Сараево при поддержке Запада нарушило мирное Дейтонское соглашение 1995 года и конституционное равноправие мусульманско-хорватской Федерации БиГ и Республики Сербской, а неутвержденного СБ ООН "высокого представителя" Кристиана Шмидта необходимо отозвать.Он добавил, что на случай возникновения напряженности международная миссия EUFOR может выступить буфером между частями страны.Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.ЦИК БиГ на заседании в начале августа принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ.В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.-0-
