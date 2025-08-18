https://ria.ru/20250818/sud-2036088809.html

Суд отклонил апелляцию президента Республики Сербской

Суд отклонил апелляцию президента Республики Сербской - РИА Новости, 18.08.2025

Суд отклонил апелляцию президента Республики Сербской

Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) отклонила апелляцию президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика об отзыве... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T16:09:00+03:00

2025-08-18T16:09:00+03:00

2025-08-18T16:11:00+03:00

в мире

республика сербская

сараево

милорад додик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848021_0:154:3110:1903_1920x0_80_0_0_c8bacbb96f7205f156f4c89fd7c589ef.jpg

БЕЛГРАД, 18 авг – РИА Новости. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) отклонила апелляцию президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика об отзыве его президентского мандата, сообщила пресс-служба суда.Додик в понедельник заявил о возможности проведения референдума о самостоятельности Республики Сербской в случае отказа властей БиГ в Сараево соблюдать результаты предстоящего референдума о конституционных правах и полномочиях боснийских сербов."Апелляционная палата суда БиГ сегодня, 18 августа 2025 на закрытом заседании... приняла решение, которым отклоняется как необоснованная жалоба Милорада Додика, президента Республики Сербской", - говорится в сообщении на сайте судебного органа.Додик в понедельник сообщил, что референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решения избиркома БиГ, который постановил отозвать его президентский мандат после приговора суда БиГ, состоится в конце сентября. По его словам, политическое Сараево при поддержке Запада нарушило мирное Дейтонское соглашение 1995 года и конституционное равноправие мусульманско-хорватской Федерации БиГ и Республики Сербской, а неутвержденного СБ ООН "высокого представителя" Кристиана Шмидта необходимо отозвать.Он добавил, что на случай возникновения напряженности международная миссия EUFOR может выступить буфером между частями страны.Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) в Сараево 12 августа одобрил запрос президента Республики Сербской о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом.Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины (БиГ) 1 августа оставила в силе приговор к году тюрьмы и шести годам запрета на госслужбу Додику за неисполнение решений непризнанного Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.ЦИК БиГ на заседании в начале августа принял решение об отзыве мандата президента у Додика. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования.Додик заявил, что предложит провести референдум в РС БиГ об исполнении или неисполнении решении избиркома БиГ. Додик ещё 1 августа заявил, что не допустит проведения досрочных президентских выборов в РС БиГ после приговора в отношении него суда БиГ.В тот же день президент РС БиГ сказал, что не будет колебаться в том, чтобы защитить Республику Сербскую, но и мир и все решения будут политическими.Адвокат Додика Горан Бубич сообщил о намерении запросить отсрочку приговора суда БиГ и возможности обращения по его делу в Европейский суд по правам человека в Стразбурге (ЕСПЧ). Решение суда БиГ осудили председатель Скупщины (парламента) РС БиГ Ненад Стевандич и другие лидеры боснийских сербов.Суд Боснии и Герцеговины в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу.-0-

https://ria.ru/20250806/vuchich-2033812029.html

https://ria.ru/20250807/dodik-2033969186.html

республика сербская

сараево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, республика сербская, сараево, милорад додик