Осужденный за истязания ребенка на Урале обжаловал приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Родственник опекунши Вероники Наумовой, Даниил Егольников, осужденный на пять лет колонии за истязания ребенка, тело которого потом нашли в спортивной сумке в гараже в Екатеринбурге, обжаловал приговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Поступила жалобы от защитника Егольникова и самостоятельная жалоба от Егольникова", – сказала собеседница агентства. Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам опекунши Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Его искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Спустя трое суток тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь, избивала его и применяла к нему пытки, а 2 декабря 2022 года избила мальчика металлическим предметом, утопила в ванне и спрятала тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей выплат на него. Наумова к побоям ребенка привлекала другую опекаемую ею девочку, своего мужа, кровного племянника супруга – Даниила Егольникова. Свердловский областной суд 28 июля приговорил 36-летнюю Наумову к 24 годам колонии общего режима. Егольникову в тот же день по обвинению в истязании и лишении ребенка свободы назначили пять лет колонии общего режима. Наумову при этом инстанция освободила от наказания по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию и мошенничестве. Также по решению суда с фигурантки взыскана моральная компенсация в один миллион рублей по гражданскому иску потерпевшего – биологического отца убитого мальчика. Как уточняла РИА Новости адвокат Наумовой Елена Хорова, приговор ее подзащитной уже обжалован. Ранее гособвинение просило для Наумовой – 25 лет, для Егольникова – шесть. Как сообщал журналистам следователь по расследованию особо важных дел регионального управления СК РФ Сергей Кибардин, сложность расследования дела была и в том, что тело пятилетнего мальчика длительное время находилось "фактически замурованным в полиэтилене". Наумова помещала ребенка в зимнее время суток в подпол без одежды, не давала ему еды, кроме того, привязывала его конечности к дверным ручкам, удерживала долгое время связанным в диване, использовала электрошокер, в свою очередь рассказывал журналистам начальник отдела гособвинителей прокуратуры Свердловской области Евгений Коваленко. Егольников тоже привязывал ребенка к дверным ручкам и помещал туда, куда говорила Наумова. В прокуратуре подчеркивали, что первый полностью признал свою вину, а вторая признала вину только в мошенничестве при получении выплат. Оба были признаны вменяемыми. Екатеринбургский гарнизонный военный суд в сентябре 2024 года приговорил мужа опекунши Александра Наумова к пяти годам колонии общего режима по делу об истязании мальчика. Бывшую исполняющую обязанности заведующей детсадом, узнавшую от медика и воспитателя об избиении ребенка и не заявившую в полицию и опеку, приговорили за халатность к одному году и 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой наказания. Бывшей сотруднице опеки, не навестившей эту семью, суд назначил два года колонии-поселения – также с отсрочкой наказания по достижению ее ребенком 14-летнего возраста.

