Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Шлосбергу* - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/sud-2036080888.html
Суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Шлосбергу*
Суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Шлосбергу* - РИА Новости, 18.08.2025
Суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Шлосбергу*
Псковский областной суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста зампреду "Яблока" и псковского регионального отделения партии Льву Шлосбергу * по делу о... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:47:00+03:00
2025-08-18T15:47:00+03:00
происшествия
россия
псковская область
лев шлосберг
юрий пивоваров
яблоко
псковский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138148/71/1381487143_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_3de6012e5c833a322e3a09cc77ff4fdf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Псковский областной суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста зампреду "Яблока" и псковского регионального отделения партии Льву Шлосбергу * по делу о дискредитации ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области. "Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Псковского городского суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, оставив его без изменения", - говорится в Telegram-канале судебной пресс-службы. Псковский горсуд 6 августа удовлетворил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста Шлосберга* до 8 октября, сообщала тогда пресс-служба судов региона. Ранее, 11 июня, этот суд отправил Шлосберга* под домашний арест по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). До этого псковское отделение партии "Яблоко" сообщало, что против Шлосберга* возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым*. Утром 10 июня прошел обыск в квартире Шлосберга* и его жены Жанны. Обыски также прошли у отца политика и в офисе псковского "Яблока". Как отмечали в псковском региональном отделении партии, по версии следствия, 12 января Шлосберг* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, разместив в соцсети "Одноклассники" видео с дебатами с Пивоваровым*. При этом, как уточняло "Яблоко", Шлосберг* "настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу". Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ. В марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что соответствующее дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом. В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг* неоднократно отмечал, что не признает вину. Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250816/inoagent-2035786209.html
https://ria.ru/20250811/inoagent-2034542848.html
россия
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138148/71/1381487143_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1030692113c0cb5fecd86f0745ee3f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, псковская область, лев шлосберг, юрий пивоваров, яблоко, псковский областной суд
Происшествия, Россия, Псковская область, Лев Шлосберг, Юрий Пивоваров, Яблоко, Псковский областной суд
Суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста Шлосбергу*

Суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста зампреду "Яблока" Шлосбергу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛев Шлосберг* на съезде партии "Яблоко". Архивное фото
Лев Шлосберг* на съезде партии Яблоко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Лев Шлосберг* на съезде партии "Яблоко". Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 авг - РИА Новости. Псковский областной суд отклонил жалобу на продление домашнего ареста зампреду "Яблока" и псковского регионального отделения партии Льву Шлосбергу * по делу о дискредитации ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
"Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Псковского городского суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, оставив его без изменения", - говорится в Telegram-канале судебной пресс-службы.
Сыктывкар - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Коми закрылось объединение "Револьт-центр"*, признанное иноагентом
16 августа, 14:50
Псковский горсуд 6 августа удовлетворил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста Шлосберга* до 8 октября, сообщала тогда пресс-служба судов региона.
Ранее, 11 июня, этот суд отправил Шлосберга* под домашний арест по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года).
До этого псковское отделение партии "Яблоко" сообщало, что против Шлосберга* возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации армии из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым*. Утром 10 июня прошел обыск в квартире Шлосберга* и его жены Жанны. Обыски также прошли у отца политика и в офисе псковского "Яблока".
Как отмечали в псковском региональном отделении партии, по версии следствия, 12 января Шлосберг* совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, разместив в соцсети "Одноклассники" видео с дебатами с Пивоваровым*. При этом, как уточняло "Яблоко", Шлосберг* "настаивает, что он не размещал этот ролик и не администрирует данную страницу".
Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ. В марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
В середине марта прокуратура Псковской области сообщала, что соответствующее дело в отношении Шлосберга* с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. По данным надзорного ведомства, Шлосберг*, включенный в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. По версии следствия, несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в соцсети "ВКонтакте" без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.
В январе областное следственное управление сообщало о предъявлении Шлосбергу* обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Политику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Шлосберг* неоднократно отмечал, что не признает вину.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Симоньян призвала исключить иноагентов из культурного пространства России
11 августа, 11:35
 
ПроисшествияРоссияПсковская областьЛев ШлосбергЮрий ПивоваровЯблокоПсковский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала