КС Словакии рассмотрит законность отказа президента от референдума
Суд в Словакии вынесет решение об отказе от референдума о санкциях против РФ
БРАТИСЛАВА, 18 авг - РИА Новости. Конституционный суд в Словакии даст заключение о законности отказа президента республики провести в стране референдум об отмене санкций против России в конце августа-начале сентября, сообщил РИА Новости глава словацкой политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота.
В начале августа активисты Словацкого движения возрождения обратились в Конституционный суд республики из-за отказа президента Петера Пеллегрини объявить референдум об отмене санкций против России, в поддержку которого было собрано достаточное количество подписей.
"Решение Конституционным судом должно быть принято в конце августа-начале сентября", - заявил Слота, который участвовал в сборе подписей в поддержку петиции о проведении референдума.
Активисты в Словакии в начале мая передали в канцелярию президента республики петицию о референдуме об отмене санкций против России, сообщал корреспондент РИА Новости. Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец тогда заявил, что собрать удалось 395 401 подпись при необходимых 350 тысячах. Авторы петиции предлагали провести референдум с вопросом: "Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?".
Президент Словакии Пеллегрини 4 июня заявил, что провести в республике такой референдум невозможно, поскольку переданная ему петиция не соответствует необходимым требованиям. По словам президента, текст петиции был изложен неясно и не мог быть интерпретирован однозначно.
Вице-спикер словацкого парламента, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко заявлял, что шокирован отказом президента республики объявить референдум об отмене санкций против России, поскольку глава государства в случае каких-то сомнений в петиции перед принятием решения должен был передать ее в Конституционной суд для оценки. Лидер Словацкого движения возрождения Швец, занимавшийся сбором подписей под петицией, в свою очередь назвал незаконным отказ президента Словакии объявить референдум по этому вопросу.