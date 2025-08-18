https://ria.ru/20250818/sud-2035968685.html

Суд арестовал 15 банковских счетов группы "Новик"

Суд арестовал 15 банковских счетов группы "Новик" - РИА Новости, 18.08.2025

Суд арестовал 15 банковских счетов группы "Новик"

Суд наложил арест на 15 банковских счетов, принадлежащих промышленной группе "Новик", в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы работникам и хищении РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T04:23:00+03:00

2025-08-18T04:23:00+03:00

2025-08-18T04:35:00+03:00

происшествия

звездочка

россия

северное пкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Суд наложил арест на 15 банковских счетов, принадлежащих промышленной группе "Новик", в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы работникам и хищении денежных средств при исполнении договоров по выполнению работ по сервисному и ремонтному обслуживанию кораблей и судов ВМФ России, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Наложен арест на счета ОАО ПГ "Новик", - сказано в документах.Сумма арестованных средств на счетах не сообщается. Уточняется, что постановлением одного из столичных судов ранее был наложен арест на денежные средства, находящиеся на счету "Новик", на сумму более 19 миллионов рублей.Из документов следует, что уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам обособленного структурного подразделения ОАО ПГ "Новик" было возбуждено в 2016 году. С ним в одно производство соединены другие уголовные дела по аналогичным фактам, а также уголовное дело в отношении двух человек и неустановленных лиц по факту хищения денежных средств путем обмана в особо крупном размере при исполнении договоров по выполнению работ по сервисному и ремонтному обслуживанию кораблей и судов Военно-морского флота России.Как сообщал "Коммерсант", уголовное дело об особо крупном групповом мошенничестве было возбуждено в ноябре 2017 года. По версии ГСУСК РФ, хищения средств совершались в 2014-2016 годах, когда группа выполняла субподрядные работы по ремонту и техобслуживанию боевых кораблей по контрактам с крупнейшими судоремонтными предприятиями, такими как ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"", "35 Судоремонтный завод" АО ЦС "Звездочка", ОАО "ПО "Севмаш"", ОАО "Северное ПКБ" и ОАО "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит". По версии следствия, руководство "Новик" вступило в сговор с представителями страховых компаний, они разработали преступную схему, по которой судостроители тратили выделенные заказчиками деньги якобы на страховки рисков группы, а полученные заказы выполняли в объеме, необходимом для маскировки совершаемых афер. Издание уточняет, что организатором преступной группы следствие считает бывшего гендиректора "Новик" Алексея Лященко, занимавшего пост с 2009 года до момента банкротства компании в 2016 году.

https://ria.ru/20250818/sud-2035967860.html

https://ria.ru/20250815/arest-2035594523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, звездочка, россия, северное пкб