Суд арестовал 21 автомобиль и станки группы "Новик" - РИА Новости, 18.08.2025
04:13 18.08.2025
Суд арестовал 21 автомобиль и станки группы "Новик"
Суд арестовал 21 автомобиль и станки группы "Новик" - РИА Новости, 18.08.2025
Суд арестовал 21 автомобиль и станки группы "Новик"
Суд арестовал 21 автомобиль и станки, принадлежащие промышленной группе "Новик", в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы работникам и хищении... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Суд арестовал 21 автомобиль и станки, принадлежащие промышленной группе "Новик", в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы работникам и хищении денежных средств при исполнении договоров по выполнению работ по сервисному и ремонтному обслуживанию кораблей и судов ВМФ России, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, арест был наложен на 21 автомобиль, среди которых указаны марки Genesis и Ford. Под арест также попали четыре производственных станка. Кроме того, арестованы две части здания (производственное и административное). Первая площадью 650,7 квадратов и стоимостью 8 миллионов рублей, вторая - более 1,2 тысячи квадратов и стоимостью 22 миллиона. Срок наложения ареста на данное имущество московский суд продлил до октября 2025 года. Из документов следует, что уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам обособленного структурного подразделения ОАО ПГ "Новик" было возбуждено в 2016 году. С ним в одно производство соединены другие уголовные дела по аналогичным фактам, а также уголовное дело в отношении двух человек и неустановленных лиц по факту хищения денежных средств путем обмана в особо крупном размере при исполнении договоров по выполнению работ по сервисному и ремонтному обслуживанию кораблей и судов Военно-морского флота России. Как сообщал "Коммерсант", уголовное дело об особо крупном групповом мошенничестве было возбуждено в ноябре 2017 года. По версии ГСУСК РФ, хищения средств совершались в 2014-2016 годах, когда группа выполняла субподрядные работы по ремонту и техобслуживанию боевых кораблей по контрактам с крупнейшими судоремонтными предприятиями, такими как ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"", "35 Судоремонтный завод" АО ЦС "Звездочка", ОАО "ПО "Севмаш", ОАО "Северное ПКБ" и ОАО "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит". По версии следствия, руководство "Новик" вступило в сговор с представителями страховых компаний, они разработали преступную схему, по которой судостроители тратили выделенные заказчиками деньги якобы на страховки рисков группы, а полученные заказы выполняли в объеме, необходимом для маскировки совершаемых афер. Издание уточняет, что организатором преступной группы следствие считает бывшего гендиректора "Новик" Алексея Лященко, занимавшего пост с 2009 года до момента банкротства компании в 2016 году.
россия
происшествия, россия, genesis, ford motor, звездочка
Происшествия, Россия, Genesis, Ford Motor, Звездочка
Суд арестовал 21 автомобиль и станки группы "Новик"

Суд в рамках уголовного дела арестовал 21 автомобиль и станки группы "Новик"

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Суд арестовал 21 автомобиль и станки, принадлежащие промышленной группе "Новик", в рамках уголовного дела о невыплате заработной платы работникам и хищении денежных средств при исполнении договоров по выполнению работ по сервисному и ремонтному обслуживанию кораблей и судов ВМФ России, указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, арест был наложен на 21 автомобиль, среди которых указаны марки Genesis и Ford. Под арест также попали четыре производственных станка.
Кроме того, арестованы две части здания (производственное и административное). Первая площадью 650,7 квадратов и стоимостью 8 миллионов рублей, вторая - более 1,2 тысячи квадратов и стоимостью 22 миллиона.
Срок наложения ареста на данное имущество московский суд продлил до октября 2025 года.
Из документов следует, что уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам обособленного структурного подразделения ОАО ПГ "Новик" было возбуждено в 2016 году. С ним в одно производство соединены другие уголовные дела по аналогичным фактам, а также уголовное дело в отношении двух человек и неустановленных лиц по факту хищения денежных средств путем обмана в особо крупном размере при исполнении договоров по выполнению работ по сервисному и ремонтному обслуживанию кораблей и судов Военно-морского флота России.
Как сообщал "Коммерсант", уголовное дело об особо крупном групповом мошенничестве было возбуждено в ноябре 2017 года. По версии ГСУСК РФ, хищения средств совершались в 2014-2016 годах, когда группа выполняла субподрядные работы по ремонту и техобслуживанию боевых кораблей по контрактам с крупнейшими судоремонтными предприятиями, такими как ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"", "35 Судоремонтный завод" АО ЦС "Звездочка", ОАО "ПО "Севмаш", ОАО "Северное ПКБ" и ОАО "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит". По версии следствия, руководство "Новик" вступило в сговор с представителями страховых компаний, они разработали преступную схему, по которой судостроители тратили выделенные заказчиками деньги якобы на страховки рисков группы, а полученные заказы выполняли в объеме, необходимом для маскировки совершаемых афер. Издание уточняет, что организатором преступной группы следствие считает бывшего гендиректора "Новик" Алексея Лященко, занимавшего пост с 2009 года до момента банкротства компании в 2016 году.
