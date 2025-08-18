https://ria.ru/20250818/sud-2035961321.html

Новые протоколы на Mangalib за пропаганду ЛГБТ* поступили в суд

18.08.2025

Новые протоколы на Mangalib за пропаганду ЛГБТ* поступили в суд

Четыре новых протокола на российский интернет-клуб любителей манги Mangalib о пропаганде ЛГБТ* поступили в столичный суд, они будут рассмотрены в сентябре,... РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Четыре новых протокола на российский интернет-клуб любителей манги Mangalib о пропаганде ЛГБТ* поступили в столичный суд, они будут рассмотрены в сентябре, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебные заседания назначены на 30 сентября", - сказали в суде. Согласно картотеке, ООО "Мангалиб" вменяется часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Кроме того, административные протоколы за пропаганду ЛГБТ* на "Мангалиб" суд рассмотрит 25 и 28 августа. Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

россия

2025

