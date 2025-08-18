Рейтинг@Mail.ru
Новые протоколы на Mangalib за пропаганду ЛГБТ* поступили в суд
01:22 18.08.2025 (обновлено: 01:34 18.08.2025)
Новые протоколы на Mangalib за пропаганду ЛГБТ* поступили в суд
общество
россия
происшествия
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Четыре новых протокола на российский интернет-клуб любителей манги Mangalib о пропаганде ЛГБТ* поступили в столичный суд, они будут рассмотрены в сентябре, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебные заседания назначены на 30 сентября", - сказали в суде. Согласно картотеке, ООО "Мангалиб" вменяется часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Кроме того, административные протоколы за пропаганду ЛГБТ* на "Мангалиб" суд рассмотрит 25 и 28 августа. Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
россия
общество, россия, происшествия
Общество, Россия, Происшествия
Статуя богини Фемиды
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Четыре новых протокола на российский интернет-клуб любителей манги Mangalib о пропаганде ЛГБТ* поступили в столичный суд, они будут рассмотрены в сентябре, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебные заседания назначены на 30 сентября", - сказали в суде.
Согласно картотеке, ООО "Мангалиб" вменяется часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния).
Кроме того, административные протоколы за пропаганду ЛГБТ* на "Мангалиб" суд рассмотрит 25 и 28 августа.
Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.
*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
