Новые протоколы на Mangalib за пропаганду ЛГБТ* поступили в суд
Новые протоколы на Mangalib за пропаганду ЛГБТ* поступили в суд
2025-08-18T01:22:00+03:00
общество
россия
происшествия
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Четыре новых протокола на российский интернет-клуб любителей манги Mangalib о пропаганде ЛГБТ* поступили в столичный суд, они будут рассмотрены в сентябре, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебные заседания назначены на 30 сентября", - сказали в суде. Согласно картотеке, ООО "Мангалиб" вменяется часть 4 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения среди несовершеннолетних, совершенные с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Кроме того, административные протоколы за пропаганду ЛГБТ* на "Мангалиб" суд рассмотрит 25 и 28 августа. Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.*Движение признано экстремистским и запрещено в России.
