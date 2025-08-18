https://ria.ru/20250818/storonniki-2036014223.html

Сторонники "Победы" организовали пикет у здания МВД в Кишиневе

Сторонники "Победы" организовали пикет у здания МВД в Кишиневе - РИА Новости, 18.08.2025

Сторонники "Победы" организовали пикет у здания МВД в Кишиневе

Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" пикетируют здание МВД в Кишиневе, требуя освободить людей, задержанных во время субботнего протеста,... РИА Новости, 18.08.2025

КИШИНЕВ, 18 авг — РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" пикетируют здание МВД в Кишиневе, требуя освободить людей, задержанных во время субботнего протеста, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции скандируют лозунги против действий правоохранительных органов по отношению к демонстрантам. Пикет проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается. Протестующие выступают против штрафов и репрессий, примененных к участникам субботней акции. Демонстрация на выходных завершилась жестким разгоном людей и разборкой палаточного городка. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. По данным полиции, за день задержали 69 человек и составили 148 протоколов за различные правонарушения. Борьба с оппозицией

