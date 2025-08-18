Рейтинг@Mail.ru
Сторонники "Победы" организовали пикет у здания МВД в Кишиневе
11:17 18.08.2025 (обновлено: 11:49 18.08.2025)
Сторонники "Победы" организовали пикет у здания МВД в Кишиневе
КИШИНЕВ, 18 авг — РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" пикетируют здание МВД в Кишиневе, требуя освободить людей, задержанных во время субботнего протеста, передает корреспондент РИА Новости. Участники акции скандируют лозунги против действий правоохранительных органов по отношению к демонстрантам. Пикет проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается. Протестующие выступают против штрафов и репрессий, примененных к участникам субботней акции. Демонстрация на выходных завершилась жестким разгоном людей и разборкой палаточного городка. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. По данным полиции, за день задержали 69 человек и составили 148 протоколов за различные правонарушения. Борьба с оппозицией
Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" пикетируют здание МВД в Кишиневе
Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" пикетируют здание МВД в Кишиневе, требуя освободить 69 человек, задержанных во время субботнего протеста против политики президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости .
Активисты "Победы" в Кишиневе потребовали освободить 69 задержанных на митинге

КИШИНЕВ, 18 авг — РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока "Победа" пикетируют здание МВД в Кишиневе, требуя освободить людей, задержанных во время субботнего протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции скандируют лозунги против действий правоохранительных органов по отношению к демонстрантам. Пикет проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается. Протестующие выступают против штрафов и репрессий, примененных к участникам субботней акции.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Оппозиция Молдавии назвала КС карманным инструментом правящей партии
Вчера, 18:34
Демонстрация на выходных завершилась жестким разгоном людей и разборкой палаточного городка. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. По данным полиции, за день задержали 69 человек и составили 148 протоколов за различные правонарушения.

Борьба с оппозицией

  • В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России.
  • Одно из самых резонансных дел — суд над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, которую приговорили к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением по обвинению в финансировании партии "Шор", запрещенной в Молдавии.
  • Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией".
Влад Филат - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Экс-премьер Молдавии назвал правящую партию страны сектой
14 августа, 16:44
  • В июле ЦИК отказал блоку "Победа" в регистрации для участия в парламентских выборах. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
  • Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
  • В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
  • Протестные настроения в Молдавии также нарастают на фоне ухудшения экономической ситуации. Страна несколько лет переживает волну кризиса — в 2022 году инфляция достигла рекордных 30,2 процента.
  • Хотя к концу 2023-го властям удалось снизить ее до семи процентов, в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Могло быть хуже". Слабейшая страна Европы оскорбила Россию
7 августа, 08:00
 
