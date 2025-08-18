Рейтинг@Mail.ru
Россия готова поделиться опытом для новой столицы Индонезии, заявил посол
06:31 18.08.2025
Россия готова поделиться опытом для новой столицы Индонезии, заявил посол
ДЖАКАРТА, 18 авг — РИА Новости. Россия готова поделиться опытом Москвы для новой столицы Индонезии Нусантары, в том числе в области урбанистики, транспорта и цифровизации городского управления, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "Мы готовы подключаться к осуществлению различных инициатив руководства Индонезии, в том числе в контексте планов возведения Нусантары, которая должна в будущем стать новой столицей страны. В частности, применяемые в Москве решения в области урбанистики, транспорта и цифровизации городского управления имеют значительный экспортный потенциал", - отметил посол. По его словам, российская столица проявляет интерес к развитию отношений с партнерами из Индонезии. "До конца года ожидаем визит делегации правительства Москвы, который, безусловно, придаст импульс углублению межрегиональных и межмуниципальных связей", - добавил глава российского диппредставительства. В 2019 году на тот момент президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Название столицы переводится с индонезийского языка как "архипелаг", причем словом "нусантара" индонезийцы часто называют и свою родину, подразумевая буквально - "тут, между нашими островами". Бюджет столицы пересматривался многократно - при первоначальных оценках в сотни миллионов долларов сейчас он достигает нескольких десятков миллиардов, причем власти Индонезии делают большую ставку и на иностранные инвестиции. Главной особенностью Нусантары будет, как предполагают власти Индонезии, соответствие всем стандартам "зеленого" и "умного" мегаполиса - то есть города, где высокие технологии гармонично сосуществуют с природой. Планируется, что весь транспорт в городе будет электрическим, включая поезда, уличный транспорт и даже летающие такси. Ожидается, что Нусантара также сохранит природу региона, являющегося родиной для сотен уникальных видов животных и растений, в том числе калимантанского орангутана.
ДЖАКАРТА, 18 авг — РИА Новости. Россия готова поделиться опытом Москвы для новой столицы Индонезии Нусантары, в том числе в области урбанистики, транспорта и цифровизации городского управления, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости.
"Мы готовы подключаться к осуществлению различных инициатив руководства Индонезии, в том числе в контексте планов возведения Нусантары, которая должна в будущем стать новой столицей страны. В частности, применяемые в Москве решения в области урбанистики, транспорта и цифровизации городского управления имеют значительный экспортный потенциал", - отметил посол.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Индонезия планирует увеличить экспорт кофе и чая в Россию, заявил посол
06:28
По его словам, российская столица проявляет интерес к развитию отношений с партнерами из Индонезии.
"До конца года ожидаем визит делегации правительства Москвы, который, безусловно, придаст импульс углублению межрегиональных и межмуниципальных связей", - добавил глава российского диппредставительства.
В 2019 году на тот момент президент Индонезии Джоко Видодо объявил о переносе столицы страны в лесную зону провинции Восточный Калимантан, чтобы облегчить нагрузку на перенаселенную Джакарту. Название столицы переводится с индонезийского языка как "архипелаг", причем словом "нусантара" индонезийцы часто называют и свою родину, подразумевая буквально - "тут, между нашими островами". Бюджет столицы пересматривался многократно - при первоначальных оценках в сотни миллионов долларов сейчас он достигает нескольких десятков миллиардов, причем власти Индонезии делают большую ставку и на иностранные инвестиции.
Главной особенностью Нусантары будет, как предполагают власти Индонезии, соответствие всем стандартам "зеленого" и "умного" мегаполиса - то есть города, где высокие технологии гармонично сосуществуют с природой. Планируется, что весь транспорт в городе будет электрическим, включая поезда, уличный транспорт и даже летающие такси.
Ожидается, что Нусантара также сохранит природу региона, являющегося родиной для сотен уникальных видов животных и растений, в том числе калимантанского орангутана.
Россия стала главным поставщиком удобрений в Индонезию
29 июля, 06:32
Россия стала главным поставщиком удобрений в Индонезию
29 июля, 06:32
 
