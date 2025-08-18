https://ria.ru/20250818/starlink-2036179769.html
В работе Starlink произошли масштабные сбои
2025-08-18T23:28:00+03:00
в мире
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Масштабные сбои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, неполадки начались в районе 20.20 мск. Наибольшее количество сообщений о сбоях поступает из США - более 40 тысяч. Также большое количество жалоб поступает из Канады, Великобритании, Германии, Мексики и других стран. Пользователи преимущественно жалуются на качество работы интернета, некоторые сообщают о полном отключении сети. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
