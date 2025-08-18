Рейтинг@Mail.ru
В работе Starlink произошли масштабные сбои - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/starlink-2036179769.html
В работе Starlink произошли масштабные сбои
В работе Starlink произошли масштабные сбои - РИА Новости, 18.08.2025
В работе Starlink произошли масштабные сбои
Масштабные сбои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T23:28:00+03:00
2025-08-18T23:28:00+03:00
в мире
сша
канада
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/70/1555477056_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_d878c4963648d50f85e3913aba429858.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Масштабные сбои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Согласно данным сервиса, неполадки начались в районе 20.20 мск. Наибольшее количество сообщений о сбоях поступает из США - более 40 тысяч. Также большое количество жалоб поступает из Канады, Великобритании, Германии, Мексики и других стран. Пользователи преимущественно жалуются на качество работы интернета, некоторые сообщают о полном отключении сети. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033838670.html
сша
канада
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/70/1555477056_0:6:1280:966_1920x0_80_0_0_d0955ad210397a2a32e1f2e552c698fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, великобритания
В мире, США, Канада, Великобритания
В работе Starlink произошли масштабные сбои

Downdetector: в работе Starlink произошли масштабные сбои

© Фото : Victoria Girgis/Lowell ObservatoryСветлые линии на снимке – спутники системы Starlink
Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Фото : Victoria Girgis/Lowell Observatory
Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Масштабные сбои в работе спутникового интернета Starlink зафиксированы по всему миру, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Согласно данным сервиса, неполадки начались в районе 20.20 мск. Наибольшее количество сообщений о сбоях поступает из США - более 40 тысяч. Также большое количество жалоб поступает из Канады, Великобритании, Германии, Мексики и других стран.
Пользователи преимущественно жалуются на качество работы интернета, некоторые сообщают о полном отключении сети.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Российские военные уничтожили 16 станций спутниковой связи Starlink
7 августа, 05:07
 
В миреСШАКанадаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала