МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Мировые СМИ после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского начали сравнивать встречи в Белом доме, отмечая, что та, что прошла в понедельник была более дружественной и Зеленский извлек урок с прошлого раза. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. Публичное общение американского президента и Зеленского в Белом доме в узком составе продлилось около 25 минут. "Существовал разительный контраст между встречей Трампа и Зеленского в феврале и той, которая только что состоялась в Белом доме... Сегодняшняя встреча была гораздо более дружественной", - пишет американский телеканал NBC. Телеканал CNN также отмечает, что атмосфера на встрече была "более товарищеской, чем во время бурной перепалки" в феврале. Британский телеканал Sky News написал, что Зеленский "извлек урок" с прошлого раза. "В отличие от февраля, делегация Трампа на сегодняшней встрече хранила молчание", - подчеркивает телеканал CNN. Газета New York Times обращает внимание на то, что Зеленский "пережил" первое публичное выступление в понедельник с американским лидером. Телеканал France Info пишет, что Зеленский прибыл в Белый дом почти через полгода после своего особенно" желчного диалога" с Трампом. На этот раз пресс-конференция прошла спокойно, иногда даже с улыбками. В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
