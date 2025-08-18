https://ria.ru/20250818/ssha-2036169396.html
Трамп заявил, что обсудит с Зеленским вопрос обмена территорий
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС предстоит обсудить возможность "обмена территориями" и нужно учитывать "линию соприкосновения""Мы должны обсудить возможный обмен территориями, принять это во внимание, линию соприкосновения", - заявил Трамп на встрече с лидерами ЕС и Зеленским.
Встреча европейских чиновников и лидеров стран с Трампом и Зеленским
РИА Новости публикует первые кадры со встреча европейских чиновников и лидеров стран с Трампом и Зеленским
