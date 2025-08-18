Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что обсудит с Зеленским вопрос обмена территорий
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 18.08.2025 (обновлено: 22:05 18.08.2025)
Трамп заявил, что обсудит с Зеленским вопрос обмена территорий
Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС предстоит обсудить возможность "обмена территориями" и нужно учитывать...
специальная военная операция на украине
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС предстоит обсудить возможность "обмена территориями" и нужно учитывать "линию соприкосновения""Мы должны обсудить возможный обмен территориями, принять это во внимание, линию соприкосновения", - заявил Трамп на встрече с лидерами ЕС и Зеленским.
Трамп заявил, что обсудит с Зеленским вопрос обмена территорий

Трамп заявил, что обсудит с Зеленским и лидерами ЕС вопрос обмена территорий

ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС предстоит обсудить возможность "обмена территориями" и нужно учитывать "линию соприкосновения"
"Мы должны обсудить возможный обмен территориями, принять это во внимание, линию соприкосновения", - заявил Трамп на встрече с лидерами ЕС и Зеленским.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин и Зеленский смогут договориться, считает Трамп
Вчера, 22:04
 
