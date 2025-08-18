Мировые СМИ на первых полосах опубликовали фото со встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Мировые СМИ на первых полосах публикуют кадры со встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме.
Ведущие мировые издания публикуют кадры встречи Трампа и Зеленского у входа в Белый дом.
В частности, за встречей активно следят американская газета Washington Post, телеканал Fox News, британские газеты Independent, Times, Financial Times, испанская газета Pais, аргентинский портал Infobae и болгарская радиостанция BNR.
В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
