Американский журналист похвалил Зеленского за выбор костюма
Американский журналист похвалил Зеленского за выбор костюма - РИА Новости, 18.08.2025
Американский журналист похвалил Зеленского за выбор костюма
Один из американских журналистов, освещавших встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, похвалил его за выбор официального... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:55:00+03:00
2025-08-18T20:55:00+03:00
2025-08-18T20:55:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Один из американских журналистов, освещавших встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, похвалил его за выбор официального костюма, следует из трансляции. "Сначала я хочу сказать, что вы великолепно выглядите в этом костюме", - сказал один из представителей СМИ, обращаясь к Зеленскому, перед тем, как задать ему вопрос. Трамп добавил, что сказал то же самое, после чего Зеленский посмеялся. Зеленского после его предыдущей встречи с Трампом в Белом доме критиковали за выбор милитари-стиля для официального мероприятия.
сша
