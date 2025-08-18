Рейтинг@Mail.ru
Американский журналист похвалил Зеленского за выбор костюма - РИА Новости, 18.08.2025
20:55 18.08.2025
Американский журналист похвалил Зеленского за выбор костюма
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Один из американских журналистов, освещавших встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, похвалил его за выбор официального костюма, следует из трансляции. "Сначала я хочу сказать, что вы великолепно выглядите в этом костюме", - сказал один из представителей СМИ, обращаясь к Зеленскому, перед тем, как задать ему вопрос. Трамп добавил, что сказал то же самое, после чего Зеленский посмеялся. Зеленского после его предыдущей встречи с Трампом в Белом доме критиковали за выбор милитари-стиля для официального мероприятия.
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
Президент США Дональд Трамп встречает в Вашингтоне Владимира Зеленского, прибывшего в США на встречу
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Один из американских журналистов, освещавших встречу Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, похвалил его за выбор официального костюма, следует из трансляции.
"Сначала я хочу сказать, что вы великолепно выглядите в этом костюме", - сказал один из представителей СМИ, обращаясь к Зеленскому, перед тем, как задать ему вопрос.
Трамп добавил, что сказал то же самое, после чего Зеленский посмеялся.
Зеленского после его предыдущей встречи с Трампом в Белом доме критиковали за выбор милитари-стиля для официального мероприятия.
Зеленский заявил, что у Киева есть программы по закупке оружия у США
