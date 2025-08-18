https://ria.ru/20250818/ssha-2036156316.html

Зеленский заявил, что у Киева есть программы по закупке оружия у США

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне заявил, что у Киева есть программы по закупке американского оружия."У нас теперь есть возможность закупать оружие у Соединенных Штатов. Мы благодарны за эту программу и возможность. Мы благодарны Европе, которая за это платит через программу НАТО. У нас есть несколько программ, чтобы получить деньги на финансирование", - сказал он.Зеленский также выразил надежду на то, что дальнейшее финансирование Киева будет предусмотрено в рамках возможных гарантий безопасности для "укрепления и перевооружения" украинской армии. "Это очень-очень важно", - указал он.В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.

