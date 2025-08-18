https://ria.ru/20250818/ssha-2036154552.html

Трамп заявил, что любит россиян

Трамп заявил, что любит россиян - РИА Новости, 18.08.2025

Трамп заявил, что любит россиян

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским признался, что испытывает любовь к россиянам и хочет завершения конфликта на Украине.

в мире

специальная военная операция на украине

дональд трамп

владимир зеленский

украина

сша

ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским признался, что испытывает любовь к россиянам и хочет завершения конфликта на Украине."Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась. Это очень важно ", - сказал он.

украина

сша

2025

