https://ria.ru/20250818/ssha-2036154552.html
Трамп заявил, что любит россиян
Трамп заявил, что любит россиян - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп заявил, что любит россиян
Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским признался, что испытывает любовь к россиянам и хочет завершения конфликта на Украине. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:46:00+03:00
2025-08-18T20:46:00+03:00
2025-08-18T20:51:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
дональд трамп
владимир зеленский
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036155409_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_9970a4377802063400c5bd7145ceb58f.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским признался, что испытывает любовь к россиянам и хочет завершения конфликта на Украине."Я люблю россиян. Я люблю их всех и хочу, чтобы война прекратилась. Это очень важно ", - сказал он.
https://ria.ru/20250818/ssha-2036156316.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036155409_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_be1c0add5e9afb1ac044b06ca273d89a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша
В мире, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, США
Трамп заявил, что любит россиян
Трамп заявил, что любит россиян и хочет завершения конфликта на Украине