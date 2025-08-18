Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту" - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 18.08.2025 (обновлено: 20:45 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/ssha-2036152495.html
Трамп пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту"
Трамп пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту" - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту"
США дадут Украине хорошую защиту и обеспечат для них высокий уровень безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:38:00+03:00
2025-08-18T20:45:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
дональд трамп
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036152169_0:225:3068:1951_1920x0_80_0_0_cd1b109625c1d97246573d51313bab4c.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США дадут Украине хорошую защиту и обеспечат для них высокий уровень безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, следует из трансляции."Мы дадим им очень хорошую защиту, обеспечим им очень высокий уровень безопасности", - сказал Трамп.
https://ria.ru/20250818/tramp-2036153921.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036152169_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_fafee064296418a9eea13185bbda3333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, В мире
Трамп пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту"

Трамп пообещал Украине очень хорошую защиту в рамках мирного урегулирования

© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США дадут Украине хорошую защиту и обеспечат для них высокий уровень безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, следует из трансляции.
"Мы дадим им очень хорошую защиту, обеспечим им очень высокий уровень безопасности", - сказал Трамп.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Костюм Зеленского на встрече с Трампом оказался в центре внимания СМИ
Вчера, 20:43
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала