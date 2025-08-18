https://ria.ru/20250818/ssha-2036152495.html
Трамп пообещал предоставить Украине "очень хорошую защиту"
США дадут Украине хорошую защиту и обеспечат для них высокий уровень безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:38:00+03:00
2025-08-18T20:38:00+03:00
2025-08-18T20:45:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 авг - РИА Новости. США дадут Украине хорошую защиту и обеспечат для них высокий уровень безопасности, заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, следует из трансляции."Мы дадим им очень хорошую защиту, обеспечим им очень высокий уровень безопасности", - сказал Трамп.
