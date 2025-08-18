Politico: совместного заявления после встречи в Белом доме не будет
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Планов выпустить совместное заявление после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне нет, результаты определятся в ходе мероприятия, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
"Нет планов по публикации совместного заявления после встреч в понедельник, а конечные результаты будут определены в процессе", - говорится в публикации.
Отмечается, что показателем возможных итогов мероприятия будет настроение президента США Дональда Трампа.
"Все зависит от тона Трампа", - приводит издание слова одного из чиновников.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.