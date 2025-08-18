Рейтинг@Mail.ru
Politico: совместного заявления после встречи в Белом доме не будет - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 18.08.2025 (обновлено: 20:31 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/ssha-2036150278.html
Politico: совместного заявления после встречи в Белом доме не будет
Politico: совместного заявления после встречи в Белом доме не будет - РИА Новости, 18.08.2025
Politico: совместного заявления после встречи в Белом доме не будет
Планов выпустить совместное заявление после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне нет, результаты... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:30:00+03:00
2025-08-18T20:31:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
дональд трамп
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036149055_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b040cd463a6be43c14ba48c23478a6a1.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Планов выпустить совместное заявление после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне нет, результаты определятся в ходе мероприятия, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников. "Нет планов по публикации совместного заявления после встреч в понедельник, а конечные результаты будут определены в процессе", - говорится в публикации. Отмечается, что показателем возможных итогов мероприятия будет настроение президента США Дональда Трампа. "Все зависит от тона Трампа", - приводит издание слова одного из чиновников. В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
https://ria.ru/20250818/tramp-2036149831.html
https://ria.ru/20250818/zelenskiy--2036149342.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036149055_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_dc14c179fb0fb779a442135cbb8ed2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, дональд трамп, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз, смоленская аэс
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз, Смоленская АЭС
Politico: совместного заявления после встречи в Белом доме не будет

Politico: совместного заявлению после встречи Трампа и Зеленского не будет

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Планов выпустить совместное заявление после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне нет, результаты определятся в ходе мероприятия, сообщает газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.
"Нет планов по публикации совместного заявления после встреч в понедельник, а конечные результаты будут определены в процессе", - говорится в публикации.
Заявление Трампа о перспективах разрешения украинского конфликта - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Трамп оценил перспективы урегулирования на Украине
Вчера, 20:29
Отмечается, что показателем возможных итогов мероприятия будет настроение президента США Дональда Трампа.
"Все зависит от тона Трампа", - приводит издание слова одного из чиновников.
В понедельник президент США Дональд Трамп принимает в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Зеленский не ответил на вопрос о территориальных уступках
Вчера, 20:26
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюзСмоленская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала