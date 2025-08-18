https://ria.ru/20250818/ssha-2036149079.html
Зеленский сменил хаки на черные брюки ради встречи с Трампом
Зеленский сменил хаки на черные брюки ради встречи с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
Зеленский сменил хаки на черные брюки ради встречи с Трампом
Владимир Зеленский сменил наряд цвета хаки на черные брюки, пиджак и рубашку ради встречи с президентом США Дональдом Трампом, следует из кадров трансляции. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:26:00+03:00
2025-08-18T20:26:00+03:00
2025-08-18T20:26:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036147951_192:0:2879:1512_1920x0_80_0_0_467aebdef3be5ea4d6b2ed78c0aee021.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сменил наряд цвета хаки на черные брюки, пиджак и рубашку ради встречи с президентом США Дональдом Трампом, следует из кадров трансляции. На прошлой встрече с Трампом американские журналисты критиковали Зеленского за внешний вид. Зеленский прибыл на внедорожнике Suburban, который выделяют большинству гостей. Рукопожатие Трампа и Зеленского длилось несколько секунд.
https://ria.ru/20250818/ssha-2036144814.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036147951_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_7dda840a79f268158268912198037228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский сменил хаки на черные брюки ради встречи с Трампом
Зеленский сменил хаки на черные брюки и рубашку ради встречи с Трампом