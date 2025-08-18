Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сменил хаки на черные брюки ради встречи с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/ssha-2036149079.html
Зеленский сменил хаки на черные брюки ради встречи с Трампом
Зеленский сменил хаки на черные брюки ради встречи с Трампом - РИА Новости, 18.08.2025
Зеленский сменил хаки на черные брюки ради встречи с Трампом
Владимир Зеленский сменил наряд цвета хаки на черные брюки, пиджак и рубашку ради встречи с президентом США Дональдом Трампом, следует из кадров трансляции. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T20:26:00+03:00
2025-08-18T20:26:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036147951_192:0:2879:1512_1920x0_80_0_0_467aebdef3be5ea4d6b2ed78c0aee021.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сменил наряд цвета хаки на черные брюки, пиджак и рубашку ради встречи с президентом США Дональдом Трампом, следует из кадров трансляции. На прошлой встрече с Трампом американские журналисты критиковали Зеленского за внешний вид. Зеленский прибыл на внедорожнике Suburban, который выделяют большинству гостей. Рукопожатие Трампа и Зеленского длилось несколько секунд.
https://ria.ru/20250818/ssha-2036144814.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036147951_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_7dda840a79f268158268912198037228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский сменил хаки на черные брюки ради встречи с Трампом

Зеленский сменил хаки на черные брюки и рубашку ради встречи с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп приветствует Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 18 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сменил наряд цвета хаки на черные брюки, пиджак и рубашку ради встречи с президентом США Дональдом Трампом, следует из кадров трансляции.
На прошлой встрече с Трампом американские журналисты критиковали Зеленского за внешний вид.
Зеленский прибыл на внедорожнике Suburban, который выделяют большинству гостей.
Рукопожатие Трампа и Зеленского длилось несколько секунд.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
В ЕС не знают, какие гарантии США готовы дать Украине, пишут WP
Вчера, 20:07
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала