Axios: Белый дом уточнил, наденет ли Зеленский костюм на встречу в США

Axios: Белый дом уточнил, наденет ли Зеленский костюм на встречу в США - РИА Новости, 18.08.2025

Axios: Белый дом уточнил, наденет ли Зеленский костюм на встречу в США

Белый дом уточнил, наденет ли Владимир Зеленский деловой костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Белый дом уточнил, наденет ли Владимир Зеленский деловой костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. "Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли <...> Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете в понедельник", — говорится в публикации. По информации источников, глава киевского режима появится в Белом доме в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне. Неназванный советник Трампа "отчасти в шутку" заявил порталу, что, если бы Зеленский надел деловой костюм, это был бы "хороший знак мира", но Белый дом этого не ожидает. "Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого от него не ждем", — приводит Axios слова другого чиновника.Отмечается, что в этот раз глава киевского режима вряд ли наденет этот аксессуар, тем не менее, по словам неназванного советника Трампа, встреча не должна повторить февральский сценарий. Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что он не уважает официальный стиль.В понедельник украинский дизайнер Эльвира Гасанова выразила мнение, что Зеленский для встречи с Трампом выберет более формальный стиль в одежде. По ее словам, столкнувшись с критикой своего неформального стиля, на этот раз он, вероятно, выберет более серьезный образ. Гасанова добавила, что у Зеленского нет личных стилистов, поэтому он сам решит, что надеть.

