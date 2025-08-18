Рейтинг@Mail.ru
Axios: Белый дом уточнил, наденет ли Зеленский костюм на встречу в США
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 18.08.2025 (обновлено: 16:29 18.08.2025)
Axios: Белый дом уточнил, наденет ли Зеленский костюм на встречу в США
Axios: Белый дом уточнил, наденет ли Зеленский костюм на встречу в США - РИА Новости, 18.08.2025
Axios: Белый дом уточнил, наденет ли Зеленский костюм на встречу в США
Белый дом уточнил, наденет ли Владимир Зеленский деловой костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Белый дом уточнил, наденет ли Владимир Зеленский деловой костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. "Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли &lt;...&gt; Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете в понедельник", — говорится в публикации. По информации источников, глава киевского режима появится в Белом доме в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне. Неназванный советник Трампа "отчасти в шутку" заявил порталу, что, если бы Зеленский надел деловой костюм, это был бы "хороший знак мира", но Белый дом этого не ожидает. "Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого от него не ждем", — приводит Axios слова другого чиновника.Отмечается, что в этот раз глава киевского режима вряд ли наденет этот аксессуар, тем не менее, по словам неназванного советника Трампа, встреча не должна повторить февральский сценарий. Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что он не уважает официальный стиль.В понедельник украинский дизайнер Эльвира Гасанова выразила мнение, что Зеленский для встречи с Трампом выберет более формальный стиль в одежде. По ее словам, столкнувшись с критикой своего неформального стиля, на этот раз он, вероятно, выберет более серьезный образ. Гасанова добавила, что у Зеленского нет личных стилистов, поэтому он сам решит, что надеть.
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Белый дом уточнил, наденет ли Владимир Зеленский деловой костюм на встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Сегодня в столице США пройдет встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. О намерении принять участие в ней также заявили президент Франции Эммануэль Макрон, генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб. При этом, по данным газеты Bild, американский лидер сначала встретится с главой киевского режима наедине и лишь затем — с европейскими руководителями. На встрече в Белом доме будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.

"Белый дом спросил украинских чиновников, наденет ли <...> Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете в понедельник", — говорится в публикации.
По информации источников, глава киевского режима появится в Белом доме в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне. Неназванный советник Трампа "отчасти в шутку" заявил порталу, что, если бы Зеленский надел деловой костюм, это был бы "хороший знак мира", но Белый дом этого не ожидает.
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
"Было бы здорово, если бы он надел галстук, но мы этого от него не ждем", — приводит Axios слова другого чиновника.

По его словам, в феврале вице-президент США Джей Ди Вэнс был раздражен внешним видом Зеленского, в частности отсутствием на нем галстука, даже больше, чем Трамп.

Отмечается, что в этот раз глава киевского режима вряд ли наденет этот аксессуар, тем не менее, по словам неназванного советника Трампа, встреча не должна повторить февральский сценарий.

Двадцать восьмого февраля состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась. Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам. Соглашение удалось заключить только в конце апреля.

Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что некоторые американцы недовольны тем, что он не уважает официальный стиль.
В понедельник украинский дизайнер Эльвира Гасанова выразила мнение, что Зеленский для встречи с Трампом выберет более формальный стиль в одежде. По ее словам, столкнувшись с критикой своего неформального стиля, на этот раз он, вероятно, выберет более серьезный образ. Гасанова добавила, что у Зеленского нет личных стилистов, поэтому он сам решит, что надеть.
