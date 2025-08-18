Рейтинг@Mail.ru
Делегация США посетит Украину в рамках соглашения о недрах осенью
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 18.08.2025
Делегация США посетит Украину в рамках соглашения о недрах осенью
Делегация США в сентябре посетит Украину в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых, сообщил украинский министр экономики Алексей Соболев. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Делегация США в сентябре посетит Украину в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых, сообщил украинский министр экономики Алексей Соболев. "Сейчас мы нарабатываем перечень инвестиционных проектов, которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев. Приедет большая делегация из Штатов в сентябре с поездками по Украине, чтобы смотреть на подобные проекты. Надеемся, в этом году будут понятны первые инвестиции фонда со Штатами", – приводит слова Соболева издание "Эспрессо". Он добавил, что сейчас уже профинансированы первые проекты по соглашению. Также в украинском парламенте находятся законопроекты для стимулирования крупных инвестиций. По данным министра, в сентябре также состоится заседание совета фонда по соглашению. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера, украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых. Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
Делегация США посетит Украину в рамках соглашения о недрах осенью

Соболев: делегация США посетит Украину в рамках соглашения о недрах в сентябре

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Делегация США в сентябре посетит Украину в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых, сообщил украинский министр экономики Алексей Соболев.
"Сейчас мы нарабатываем перечень инвестиционных проектов, которые фонд может инвестировать в течение следующих 12 месяцев. Приедет большая делегация из Штатов в сентябре с поездками по Украине, чтобы смотреть на подобные проекты. Надеемся, в этом году будут понятны первые инвестиции фонда со Штатами", – приводит слова Соболева издание "Эспрессо".
Он добавил, что сейчас уже профинансированы первые проекты по соглашению. Также в украинском парламенте находятся законопроекты для стимулирования крупных инвестиций. По данным министра, в сентябре также состоится заседание совета фонда по соглашению.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, занимавшая тогда пост первого вице-премьера, украинского министра экономики, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная Рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
Второго июня Железняк заявил, что кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.
