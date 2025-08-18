https://ria.ru/20250818/ssha-2036061883.html

Трамп намерен запретить голосование по почте в США

Президент США Дональд Трамп перед промежуточными выборами 2026 года подпишет указ, запрещающий голосование по почте. РИА Новости, 18.08.2025

ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед промежуточными выборами 2026 года подпишет указ, запрещающий голосование по почте."Я собираюсь возглавить движение по отмене голосования по почте и, кроме того, крайне неточных, очень дорогих и спорных электронных систем голосования, которые стоят в десять раз дороже бумаги с водяными знаками, более быстрой и не оставляющей сомнений в том, кто выиграл, а кто проиграл. <…> Мы начнем это, подписав указ, чтобы вернуть честность промежуточным выборам 2026 года", — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.По словам Трампа, США остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте. Другие государства отказались от этой практики из-за "массовых случаев мошенничества".Глава Белого дома не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за незаконных действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил Джо Байден.

