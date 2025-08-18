https://ria.ru/20250818/ssha-2036061883.html
Трамп намерен запретить голосование по почте в США
Трамп намерен запретить голосование по почте в США - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп намерен запретить голосование по почте в США
Президент США Дональд Трамп перед промежуточными выборами 2026 года подпишет указ, запрещающий голосование по почте. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T14:39:00+03:00
2025-08-18T14:39:00+03:00
2025-08-18T15:17:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_801ad3abe09f8e0270fa08654cdcc885.jpg
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед промежуточными выборами 2026 года подпишет указ, запрещающий голосование по почте."Я собираюсь возглавить движение по отмене голосования по почте и, кроме того, крайне неточных, очень дорогих и спорных электронных систем голосования, которые стоят в десять раз дороже бумаги с водяными знаками, более быстрой и не оставляющей сомнений в том, кто выиграл, а кто проиграл. <…> Мы начнем это, подписав указ, чтобы вернуть честность промежуточным выборам 2026 года", — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.По словам Трампа, США остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте. Другие государства отказались от этой практики из-за "массовых случаев мошенничества".Глава Белого дома не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за незаконных действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил Джо Байден.
https://ria.ru/20250816/tramp-2035731451.html
https://ria.ru/20250722/tramp-2030724074.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034753640_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_6bfae78782e333e2f46911dfaa7dbcb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп намерен запретить голосование по почте в США
Трамп хочет до промежуточных выборов подписать указ против голосования по почте