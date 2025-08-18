Рейтинг@Mail.ru
Трамп намерен запретить голосование по почте в США
14:39 18.08.2025 (обновлено: 15:17 18.08.2025)
Трамп намерен запретить голосование по почте в США
Трамп намерен запретить голосование по почте в США - РИА Новости, 18.08.2025
Трамп намерен запретить голосование по почте в США
Президент США Дональд Трамп перед промежуточными выборами 2026 года подпишет указ, запрещающий голосование по почте. РИА Новости, 18.08.2025
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед промежуточными выборами 2026 года подпишет указ, запрещающий голосование по почте."Я собираюсь возглавить движение по отмене голосования по почте и, кроме того, крайне неточных, очень дорогих и спорных электронных систем голосования, которые стоят в десять раз дороже бумаги с водяными знаками, более быстрой и не оставляющей сомнений в том, кто выиграл, а кто проиграл. &lt;…&gt; Мы начнем это, подписав указ, чтобы вернуть честность промежуточным выборам 2026 года", — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.По словам Трампа, США остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте. Другие государства отказались от этой практики из-за "массовых случаев мошенничества".Глава Белого дома не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за незаконных действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил Джо Байден.
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп намерен запретить голосование по почте в США

Трамп хочет до промежуточных выборов подписать указ против голосования по почте

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед промежуточными выборами 2026 года подпишет указ, запрещающий голосование по почте.
"Я собираюсь возглавить движение по отмене голосования по почте и, кроме того, крайне неточных, очень дорогих и спорных электронных систем голосования, которые стоят в десять раз дороже бумаги с водяными знаками, более быстрой и не оставляющей сомнений в том, кто выиграл, а кто проиграл. <…> Мы начнем это, подписав указ, чтобы вернуть честность промежуточным выборам 2026 года", — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, США остаются единственной страной в мире, где используется голосование по почте. Другие государства отказались от этой практики из-за "массовых случаев мошенничества".
Глава Белого дома не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за незаконных действий демократов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил Джо Байден.
