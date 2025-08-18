Рейтинг@Mail.ru
Sputnik запустил радиовещание в Эфиопии
16:22 18.08.2025
Sputnik запустил радиовещание в Эфиопии
Sputnik запустил радиовещание в Эфиопии
Sputnik запустил радиовещание в Эфиопии
Программы Sputnik Африка теперь доступны 6 миллионам слушателей в Аддис-Абебе и ее окрестностях на волне, принадлежащей старейшему в стране университету.
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Программы Sputnik Африка теперь доступны 6 миллионам слушателей в Аддис-Абебе и ее окрестностях на волне, принадлежащей старейшему в стране университету.Теперь слушатели радиостанции смогут слушать аналитические программы, подготовленные эфиопскими журналистами Sputnik на амхарском и английском языках.Sputnik — международное информационное агентство и радио, вещающее на более чем 30 языках и имеющее 25 редакционных центров по всему миру.Sputnik открыл свой многофункциональный редакционный центр в Аддис-Абебе в 2025 году. Это единственное российское СМИ, работающее на амхарском языке.Помимо Эфиопии, Sputnik вещает еще в 7 странах Африки: Нигерии, Гвинее, Замбии, Камеруне, Мали, Нигере и Ботсване.Sputnik Африка — член и призер Африканского вещательного союза в номинациях лучший радиоподкаст об Африке и лучшая радиопрограмма о культуре континента.Также Sputnik входит в Арабский вещательный союз, охватывающий север Африки.
Sputnik, Эфиопия, Аддис-Абеба

Sputnik запустил радиовещание в Эфиопии

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Программы Sputnik Африка теперь доступны 6 миллионам слушателей в Аддис-Абебе и ее окрестностях на волне, принадлежащей старейшему в стране университету.

Теперь слушатели радиостанции смогут слушать аналитические программы, подготовленные эфиопскими журналистами Sputnik на амхарском и английском языках.

Sputnik — международное информационное агентство и радио, вещающее на более чем 30 языках и имеющее 25 редакционных центров по всему миру.

Sputnik открыл свой многофункциональный редакционный центр в Аддис-Абебе в 2025 году. Это единственное российское СМИ, работающее на амхарском языке.

Помимо Эфиопии, Sputnik вещает еще в 7 странах Африки: Нигерии, Гвинее, Замбии, Камеруне, Мали, Нигере и Ботсване.

Sputnik Африка — член и призер Африканского вещательного союза в номинациях лучший радиоподкаст об Африке и лучшая радиопрограмма о культуре континента.
Также Sputnik входит в Арабский вещательный союз, охватывающий север Африки.
Серия SputnikPro в странах Сахеля завершилась интенсивом в Буркина-Фасо
