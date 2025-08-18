https://ria.ru/20250818/spetsnaz-2035995177.html

Появились кадры поражения украинского спецназа в Черниговской области

Появились кадры поражения украинского спецназа в Черниговской области

Минобороны России опубликовало кадры поражения подразделения спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово Черниговской области. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения подразделения спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово Черниговской области. На кадрах показан момент нанесения удара по автомобилю с живой силой, виден взрыв.

Поражение спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово Кадры поражения подразделения спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово Черниговской области публикует Минобороны России.

