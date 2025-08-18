https://ria.ru/20250818/spetsnaz-2035995177.html
Появились кадры поражения украинского спецназа в Черниговской области
Появились кадры поражения украинского спецназа в Черниговской области - РИА Новости, 18.08.2025
Появились кадры поражения украинского спецназа в Черниговской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения подразделения спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово Черниговской области. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T09:58:00+03:00
2025-08-18T09:58:00+03:00
2025-08-18T10:10:00+03:00
безопасность
черниговская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035990991_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9b9a7a5d654b8b80b0398219c076a31.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения подразделения спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово Черниговской области. На кадрах показан момент нанесения удара по автомобилю с живой силой, виден взрыв.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035990991_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d98fec1a0108305719fe3ae8c2bb800b.jpg
Поражение спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово
Кадры поражения подразделения спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово Черниговской области публикует Минобороны России.
2025-08-18T09:58
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, черниговская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Безопасность, Черниговская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Появились кадры поражения украинского спецназа в Черниговской области
МО показало кадры поражения дронами украинского спецназа в районе Жадово