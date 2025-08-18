Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры поражения украинского спецназа в Черниговской области
09:58 18.08.2025
Появились кадры поражения украинского спецназа в Черниговской области
Появились кадры поражения украинского спецназа в Черниговской области - РИА Новости, 18.08.2025
Появились кадры поражения украинского спецназа в Черниговской области
Минобороны России опубликовало кадры поражения подразделения спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово Черниговской области. РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения подразделения спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово Черниговской области. На кадрах показан момент нанесения удара по автомобилю с живой силой, виден взрыв.
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Поражение спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово
Кадры поражения подразделения спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово Черниговской области публикует Минобороны России.
Появились кадры поражения украинского спецназа в Черниговской области

МО показало кадры поражения дронами украинского спецназа в районе Жадово

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения подразделения спецназа ГУР ВСУ с применением беспилотников "Герань-2" в районе Жадово Черниговской области.
На кадрах показан момент нанесения удара по автомобилю с живой силой, виден взрыв.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
