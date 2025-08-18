https://ria.ru/20250818/sobaki-2035984796.html
Собаки и кошки из приютов обрели новых хозяев на фестивале "Моспитомец"
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Собаки и кошки из приютов обрели новых хозяев на фестивале "Моспитомец", сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Фестиваль "Моспитомец", который прошел на Тверском бульваре, посетили сотни гостей, многие из них пришли с домашними любимцами. Впервые на одной площадке собрались подопечные всех 13 городских приютов. А самое главное — 18 животных забрали домой. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы", — говорится в заявлении. Перед тем как передать питомца в добрые руки, волонтеры проводили собеседование с потенциальными владельцами, отвечали на вопросы, давали советы и рассказывали о правилах ухода. "После всех рекомендаций гости гуляли с собакой или проводили время с кошкой, привыкая таким образом друг к другу. Чтобы адаптация проходила в комфортных условиях, участникам выдавали заранее подготовленный набор молодого хозяина", — добавили в пресс-службе. Кроме того, за три дня неравнодушные москвичи собрали для приютов 650 килограммов корма.
