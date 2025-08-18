Рейтинг@Mail.ru
На Украине назвали единственный итог встречи Трампа и Зеленского - РИА Новости, 19.08.2025
23:35 18.08.2025 (обновлено: 07:50 19.08.2025)
На Украине назвали единственный итог встречи Трампа и Зеленского
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" утверждает, что единственным конкретным итогом разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ходе общения на камеры перед закрытой частью встречи стало то, что американский лидер поддержал российскую сторону в вопросе установления мира и перемирия. "Заявления Трампа о том, что он уже больше не настаивает на перемирии, а работает над заключением полноценного мирного соглашения, пожалуй единственная важная конкретика, прозвучавшая сегодня из уст президента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие. В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
© Getty Images / Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
© Getty Images / Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" утверждает, что единственным конкретным итогом разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в ходе общения на камеры перед закрытой частью встречи стало то, что американский лидер поддержал российскую сторону в вопросе установления мира и перемирия.
"Заявления Трампа о том, что он уже больше не настаивает на перемирии, а работает над заключением полноценного мирного соглашения, пожалуй единственная важная конкретика, прозвучавшая сегодня из уст президента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее Трамп после переговоров с российскими и западными представителями заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине - мирное соглашение, а не просто перемирие.
В день переговоров в Вашингтоне Киев атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности. А венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
