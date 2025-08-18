https://ria.ru/20250818/smi-2036177372.html
СМИ отметили одну деталь на совместном фото лидеров ЕС и США
СМИ отметили одну деталь на совместном фото лидеров ЕС и США - РИА Новости, 18.08.2025
СМИ отметили одну деталь на совместном фото лидеров ЕС и США
Американские СМИ обсуждают совместную фотографию европейских лидером с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, отметив, что они меньше... РИА Новости, 18.08.2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Американские СМИ обсуждают совместную фотографию европейских лидером с президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, отметив, что они меньше улыбались, а язык их тела не был бодрым. В понедельник Трамп принимает в Белом доме Зеленского и лидеров стран-участниц ЕС. "Было заметно меньше улыбок на камеру, когда европейские лидеры и лидеры НАТО собрались фотографироваться", - пишет американская газета Washington Post. Американская газета New York Times отмечает, что язык тела лидеров "был не совсем бодрым". В день переговоров в Вашингтоне киевский режим атаковал объекты стратегической инфраструктуры РФ. Помимо этого, российские средства радиоэлектронной борьбы 17 августа сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС. Кроме того, в понедельник ФСБ России сообщила, что сорвала очередную попытку спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, а венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в день встречи в Белом доме сделал заявление, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на трубопровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
