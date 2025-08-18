https://ria.ru/20250818/slyusar-2036043364.html
Путин встретится с врио губернатора Ростовской области
Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит серию международных телефонных разговоров, в ходе которых будет информировать собеседников с итогами...
2025-08-18T13:02:00+03:00
2025-08-18T13:02:00+03:00
2025-08-18T14:37:00+03:00
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит серию международных телефонных разговоров, в ходе которых будет информировать собеседников с итогами прошедшего на Аляске российско-американского саммита, проведет рабочую встречу с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщили в пресс-службе президента РФ.Также, по информации пресс-службы, будут продолжены рабочие встречи по графику президента. В частности, в понедельник открытой для СМИ будет его беседа с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.
