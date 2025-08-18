Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с врио губернатора Ростовской области - РИА Новости, 18.08.2025
13:02 18.08.2025 (обновлено: 14:37 18.08.2025)
Путин встретится с врио губернатора Ростовской области
Путин встретится с врио губернатора Ростовской области - РИА Новости, 18.08.2025
Путин встретится с врио губернатора Ростовской области
Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит серию международных телефонных разговоров, в ходе которых будет информировать собеседников с итогами... РИА Новости, 18.08.2025
политика
ростовская область
россия
владимир путин
юрий слюсарь
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит серию международных телефонных разговоров, в ходе которых будет информировать собеседников с итогами прошедшего на Аляске российско-американского саммита, проведет рабочую встречу с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщили в пресс-службе президента РФ.Также, по информации пресс-службы, будут продолжены рабочие встречи по графику президента. В частности, в понедельник открытой для СМИ будет его беседа с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.
ростовская область
россия
политика, ростовская область, россия, владимир путин, юрий слюсарь
Политика, Ростовская область, Россия, Владимир Путин, Юрий Слюсарь
Путин встретится с врио губернатора Ростовской области

Путин проведет рабочую встречу с ростовским врио губернатора Слюсарем

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи. 18 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи. 18 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время встречи. 18 августа 2025
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник продолжит серию международных телефонных разговоров, в ходе которых будет информировать собеседников с итогами прошедшего на Аляске российско-американского саммита, проведет рабочую встречу с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем, сообщили в пресс-службе президента РФ.
Также, по информации пресс-службы, будут продолжены рабочие встречи по графику президента. В частности, в понедельник открытой для СМИ будет его беседа с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем.
ПолитикаРостовская областьРоссияВладимир ПутинЮрий Слюсарь
 
 
