Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились

2025-08-18T16:02:00+03:00

в мире

словакия

венгрия

украина

петер сийярто

БРАТИСЛАВА, 18 авг - РИА Новости. Поступление нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакии приостановлено, причина находится за пределами республики, подтвердил словацкому изданию Denník N трубопроводный оператор Transpetrol. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. "Transpetrol регистрирует приостановку получения нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба", - сообщило издание в понедельник. В компании заявили, что не располагают подробной информацией о причине приостановки, но она находится за пределами Словакии. "Транспортировка нефти по словацкой территории обеспечена и реализуется в соответствии с планом", - проинформировал оператор.

словакия

венгрия

украина

