Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
16:02 18.08.2025 (обновлено: 16:29 18.08.2025)
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
в мире
словакия
венгрия
украина
петер сийярто
БРАТИСЛАВА, 18 авг - РИА Новости. Поступление нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакии приостановлено, причина находится за пределами республики, подтвердил словацкому изданию Denník N трубопроводный оператор Transpetrol. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. "Transpetrol регистрирует приостановку получения нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба", - сообщило издание в понедельник. В компании заявили, что не располагают подробной информацией о причине приостановки, но она находится за пределами Словакии. "Транспортировка нефти по словацкой территории обеспечена и реализуется в соответствии с планом", - проинформировал оператор.
в мире, словакия, венгрия, украина, петер сийярто
В мире, Словакия, Венгрия, Украина, Петер Сийярто
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГоловное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Головное сооружение нефтепровода "Дружба" на нулевом километре у города Альметьевска. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 18 авг - РИА Новости. Поступление нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакии приостановлено, причина находится за пределами республики, подтвердил словацкому изданию Denník N трубопроводный оператор Transpetrol.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть.
"Transpetrol регистрирует приостановку получения нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба", - сообщило издание в понедельник.
В компании заявили, что не располагают подробной информацией о причине приостановки, но она находится за пределами Словакии.
"Транспортировка нефти по словацкой территории обеспечена и реализуется в соответствии с планом", - проинформировал оператор.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Захарова прокомментировала атаку Украины на нефтепровод в Венгрию
В миреСловакияВенгрияУкраинаПетер Сийярто
 
 
