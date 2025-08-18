https://ria.ru/20250818/slovakija-2036085884.html
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились - РИА Новости, 18.08.2025
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
Поступление нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакии приостановлено, причина находится за пределами республики, подтвердил словацкому изданию Denník N... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T16:02:00+03:00
2025-08-18T16:02:00+03:00
2025-08-18T16:29:00+03:00
в мире
словакия
венгрия
украина
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006219429_0:370:2842:1969_1920x0_80_0_0_27e7f305b7b85139bc14ef73f4ca77d6.jpg
БРАТИСЛАВА, 18 авг - РИА Новости. Поступление нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакии приостановлено, причина находится за пределами республики, подтвердил словацкому изданию Denník N трубопроводный оператор Transpetrol. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что поставки нефти в Венгрию прекращены на неопределенный срок из-за атаки со стороны Украины на "Дружбу". По этому нефтепроводу в Венгрию и Словакию поставлялась российская нефть. "Transpetrol регистрирует приостановку получения нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба", - сообщило издание в понедельник. В компании заявили, что не располагают подробной информацией о причине приостановки, но она находится за пределами Словакии. "Транспортировка нефти по словацкой территории обеспечена и реализуется в соответствии с планом", - проинформировал оператор.
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036036334.html
словакия
венгрия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006219429_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3663daf59ab2ed6bad605385099c1ab8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, венгрия, украина, петер сийярто
В мире, Словакия, Венгрия, Украина, Петер Сийярто
Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию приостановились
Transpetrol: поступление нефти по "Дружбе" в Словакии приостановлено