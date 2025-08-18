Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС
09:32 18.08.2025
СК возбудил дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС
СК возбудил дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС
Уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, сообщила РИА Новости, 18.08.2025
происшествия
россия
украина
смоленская область
светлана петренко
смоленская аэс
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ. "Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии (пункт "а" части 3 статьи 205 УК РФ), в связи с попыткой атаки вооружённых формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа", - сказала Петренко. Она добавила, что следствие устанавливает украинских военных, причастных к атаке.
СК возбудил дело после попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии, завели по факту попытки ВСУ атаковать Смоленскую АЭС, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Российские средства радиоэлектронной борьбы в воскресенье сорвали террористическую атаку украинского ударного беспилотника "Спис" на Смоленскую АЭС, сообщила ФСБ.
"Возбуждено уголовное дело о террористическом акте, сопряженном с посягательством на объекты использования атомной энергии (пункт "а" части 3 статьи 205 УК РФ), в связи с попыткой атаки вооружённых формирований Украины на объект атомной энергетики в городе Десногорске Смоленской области 17 августа", - сказала Петренко.
Она добавила, что следствие устанавливает украинских военных, причастных к атаке.
