https://ria.ru/20250818/shtraf-2035970277.html
Жителя Томска оштрафовали за полет на воздушном шаре
Жителя Томска оштрафовали за полет на воздушном шаре - РИА Новости, 18.08.2025
Жителя Томска оштрафовали за полет на воздушном шаре
Житель Томска получил штраф в размере 20 тысяч рублей за незаконный полет на воздушном шаре в июле этого года, сообщает в понедельник Западно-Сибирская... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T04:58:00+03:00
2025-08-18T04:58:00+03:00
2025-08-18T04:58:00+03:00
происшествия
томск
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38862/57/388625727_0:235:2721:1766_1920x0_80_0_0_65d6ce3c36d5d5f9897edc3551858a9a.jpg
НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Житель Томска получил штраф в размере 20 тысяч рублей за незаконный полет на воздушном шаре в июле этого года, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Установлено, что в июле 2025 года местный житель вопреки федеральным авиационным правилам осуществил полет на воздушном шаре в границах муниципального образования - город Томск без соответствующего разрешения органов местного самоуправления. Посадка аэростата произведена на стадионе образовательного учреждения", - говорится в сообщении. Томская транспортная прокуратура провела проверку исполнение законодательства о безопасности полетов. В результате по инициативе транспортного прокурора пилот шара привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), с назначением наказания в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
https://rsport.ria.ru/20250805/jaroslavl-2033413976.html
томск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38862/57/388625727_27:0:2694:2000_1920x0_80_0_0_bb164606ef679feb3cc3f0f7250037da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томск, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Томск, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Жителя Томска оштрафовали за полет на воздушном шаре
Жителя Томска оштрафовали за незаконный полет на воздушном шаре