Рейтинг@Mail.ru
Жителя Томска оштрафовали за полет на воздушном шаре - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/shtraf-2035970277.html
Жителя Томска оштрафовали за полет на воздушном шаре
Жителя Томска оштрафовали за полет на воздушном шаре - РИА Новости, 18.08.2025
Жителя Томска оштрафовали за полет на воздушном шаре
Житель Томска получил штраф в размере 20 тысяч рублей за незаконный полет на воздушном шаре в июле этого года, сообщает в понедельник Западно-Сибирская... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T04:58:00+03:00
2025-08-18T04:58:00+03:00
происшествия
томск
россия
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38862/57/388625727_0:235:2721:1766_1920x0_80_0_0_65d6ce3c36d5d5f9897edc3551858a9a.jpg
НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Житель Томска получил штраф в размере 20 тысяч рублей за незаконный полет на воздушном шаре в июле этого года, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Установлено, что в июле 2025 года местный житель вопреки федеральным авиационным правилам осуществил полет на воздушном шаре в границах муниципального образования - город Томск без соответствующего разрешения органов местного самоуправления. Посадка аэростата произведена на стадионе образовательного учреждения", - говорится в сообщении. Томская транспортная прокуратура провела проверку исполнение законодательства о безопасности полетов. В результате по инициативе транспортного прокурора пилот шара привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), с назначением наказания в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
https://rsport.ria.ru/20250805/jaroslavl-2033413976.html
томск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/38862/57/388625727_27:0:2694:2000_1920x0_80_0_0_bb164606ef679feb3cc3f0f7250037da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томск, россия, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Томск, Россия, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Жителя Томска оштрафовали за полет на воздушном шаре

Жителя Томска оштрафовали за незаконный полет на воздушном шаре

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВоздушный шар
Воздушный шар - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 18 авг – РИА Новости. Житель Томска получил штраф в размере 20 тысяч рублей за незаконный полет на воздушном шаре в июле этого года, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Установлено, что в июле 2025 года местный житель вопреки федеральным авиационным правилам осуществил полет на воздушном шаре в границах муниципального образования - город Томск без соответствующего разрешения органов местного самоуправления. Посадка аэростата произведена на стадионе образовательного учреждения", - говорится в сообщении.
Томская транспортная прокуратура провела проверку исполнение законодательства о безопасности полетов. В результате по инициативе транспортного прокурора пилот шара привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства), с назначением наказания в виде штрафа в 20 тысяч рублей.
Кубок Гагарина - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Жителя Ярославля оштрафовали за попытку дотронуться до Кубка Гагарина
5 августа, 10:50
 
ПроисшествияТомскРоссияЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала