"Сферум" интегрировали в мессенджер МАХ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сервис "Сферум" интегрировали в национальный мессенджер МАХ, заявили журналистам в пресс-службе Минпросвещения. Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>"Коммуникационный сервис "Сферум" при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ. Образовательное пространство будет запущено с нового, 2025/26 учебного года", — говорится в сообщении. Глава ведомства Сергей Кравцов назвал внедрение сервиса значительным шагом на пути создания единой цифровой образовательной среды. Теперь преподаватели, ученики и родители могут пользоваться удобным, безопасным и современным средством для общения, обучения и обмена знаниями, отметил министр.В приложении доступны все основные коммуникационные функции "Сферума". Учителя обладают расширенными возможностями и своим знаком отличия. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах App Store, RuStore и Google Play. Официальный запуск мессенджера ожидается в начале осени.

