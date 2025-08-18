https://ria.ru/20250818/samolet-2036065712.html

Названа причина возвращения А320 во Внуково

2025-08-18T14:56:00+03:00

ош

airbus а320

airbus a320

происшествия

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Срабатывание датчика разгерметизации салона стало причиной возвращения в московский аэропорт "Внуково" Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines рейсом в киргизский Ош, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная причина возврата в аэропорт вылета - срабатывание датчика разгерметизации салона", - сказал собеседник агентства.Посадка во "Внуково" прошла благополучно, добавил он.

ош

Варвара Скокшина

ош, airbus а320, airbus a320, происшествия