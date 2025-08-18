Рейтинг@Mail.ru
14:56 18.08.2025 (обновлено: 15:11 18.08.2025)
Названа причина возвращения А320 во Внуково
Названа причина возвращения А320 во Внуково
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Срабатывание датчика разгерметизации салона стало причиной возвращения в московский аэропорт "Внуково" Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines рейсом в киргизский Ош, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Предварительная причина возврата в аэропорт вылета - срабатывание датчика разгерметизации салона", - сказал собеседник агентства.Посадка во "Внуково" прошла благополучно, добавил он.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Срабатывание датчика разгерметизации салона стало причиной возвращения в московский аэропорт "Внуково" Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines рейсом в киргизский Ош, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительная причина возврата в аэропорт вылета - срабатывание датчика разгерметизации салона", - сказал собеседник агентства.
Посадка во "Внуково" прошла благополучно, добавил он.
Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Тюмени, не получил повреждений
