Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 18.08.2025

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов, сообщается на сайте телеканала. "Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов", - говорится в сообщении. Также на сайте RT говорится, что в книге — работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО. Подчеркивается, что стихотворения отбирала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

