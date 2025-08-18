Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
21:49 18.08.2025
Сборник "ПоэZия русской зимы" включили в список внеклассного чтения
Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов, сообщается на сайте телеканала.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов, сообщается на сайте телеканала. "Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов", - говорится в сообщении. Также на сайте RT говорится, что в книге — работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО. Подчеркивается, что стихотворения отбирала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов, сообщается на сайте телеканала.
"Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов", - говорится в сообщении.
Также на сайте RT говорится, что в книге — работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО. Подчеркивается, что стихотворения отбирала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян о трудностях в процессе написания новой книги В начале было Слово — в конце будет Цифра - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Симоньян рассказала о трудностях при написании книги
10 августа, 10:58
 
