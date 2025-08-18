https://ria.ru/20250818/rt-2036167840.html
Сборник "ПоэZия русской зимы" включили в список внеклассного чтения
Сборник "ПоэZия русской зимы" включили в список внеклассного чтения - РИА Новости, 18.08.2025
Сборник "ПоэZия русской зимы" включили в список внеклассного чтения
Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов, сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T21:49:00+03:00
2025-08-18T21:49:00+03:00
2025-08-18T21:49:00+03:00
украина
маргарита симоньян
телеканал rt
культура
общество
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984360877_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_63fcff349c0514550d969d48d6f767da.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов, сообщается на сайте телеканала. "Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошёл в школьный список книг для внеклассного чтения для 10—11-х классов", - говорится в сообщении. Также на сайте RT говорится, что в книге — работы 27 авторов на тему конфликта на Украине и СВО. Подчеркивается, что стихотворения отбирала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
https://ria.ru/20250810/simonjan-2034414885.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984360877_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_74142dd0cae43c453fa619bff0edd044.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, маргарита симоньян, телеканал rt, общество, образование - общество
Украина, Маргарита Симоньян, Телеканал RT, Культура, Общество, Образование - Общество
Сборник "ПоэZия русской зимы" включили в список внеклассного чтения
Сборник RT "ПоэZия русской зимы" вошел в школьный список для внеклассного чтения