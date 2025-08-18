https://ria.ru/20250818/rossiya-2036141790.html
Неоднородность темпов роста цен в июле продолжила сокращаться
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Неоднородность текущих темпов роста цен в июле продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции, сообщает Банк России. "Неоднородность текущих темпов роста цен по компонентам в июле продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции", - говорится в материале регулятора "Динамика потребительских цен". Также ряд показателей устойчивой инфляции, не включающих коммунальные услуги, в июле несколько повысились по сравнению с июнем и при этом преимущественно оставались вблизи 4% или немного выше, сообщает регулятор. Отмечается, что динамика цен по товарам оставалась неоднородной и во многом определялась чувствительностью к жестким денежно-кредитным условиям и колебаниям курса. "Ускорился рост цен на мебель, парфюмерно-косметические товары и галантерею", - отмечает регулятор. Из материала следует, что после периода длительного снижения умеренно выросли цены на средства связи, персональные компьютеры и телерадиотовары. "При этом электротовары и другие бытовые приборы продолжили дешеветь", - сообщает ЦБ РФ.
