Неоднородность темпов роста цен в июле продолжила сокращаться

Неоднородность темпов роста цен в июле продолжила сокращаться

2025-08-18T19:57:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Неоднородность текущих темпов роста цен в июле продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции, сообщает Банк России. "Неоднородность текущих темпов роста цен по компонентам в июле продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции", - говорится в материале регулятора "Динамика потребительских цен". Также ряд показателей устойчивой инфляции, не включающих коммунальные услуги, в июле несколько повысились по сравнению с июнем и при этом преимущественно оставались вблизи 4% или немного выше, сообщает регулятор. Отмечается, что динамика цен по товарам оставалась неоднородной и во многом определялась чувствительностью к жестким денежно-кредитным условиям и колебаниям курса. "Ускорился рост цен на мебель, парфюмерно-косметические товары и галантерею", - отмечает регулятор. Из материала следует, что после периода длительного снижения умеренно выросли цены на средства связи, персональные компьютеры и телерадиотовары. "При этом электротовары и другие бытовые приборы продолжили дешеветь", - сообщает ЦБ РФ.

