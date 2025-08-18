Рейтинг@Mail.ru
Неоднородность темпов роста цен в июле продолжила сокращаться - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/rossiya-2036141790.html
Неоднородность темпов роста цен в июле продолжила сокращаться
Неоднородность темпов роста цен в июле продолжила сокращаться - РИА Новости, 18.08.2025
Неоднородность темпов роста цен в июле продолжила сокращаться
Неоднородность текущих темпов роста цен в июле продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции, сообщает Банк России. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T19:57:00+03:00
2025-08-18T19:57:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115566/36/1155663672_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_162552a4e38e31c43cf72aa9525c7a73.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Неоднородность текущих темпов роста цен в июле продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции, сообщает Банк России. "Неоднородность текущих темпов роста цен по компонентам в июле продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции", - говорится в материале регулятора "Динамика потребительских цен". Также ряд показателей устойчивой инфляции, не включающих коммунальные услуги, в июле несколько повысились по сравнению с июнем и при этом преимущественно оставались вблизи 4% или немного выше, сообщает регулятор. Отмечается, что динамика цен по товарам оставалась неоднородной и во многом определялась чувствительностью к жестким денежно-кредитным условиям и колебаниям курса. "Ускорился рост цен на мебель, парфюмерно-косметические товары и галантерею", - отмечает регулятор. Из материала следует, что после периода длительного снижения умеренно выросли цены на средства связи, персональные компьютеры и телерадиотовары. "При этом электротовары и другие бытовые приборы продолжили дешеветь", - сообщает ЦБ РФ.
https://ria.ru/20250815/putin-2035623375.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115566/36/1155663672_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_17498b3464fab02ed331dc2322e9c6a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
Неоднородность темпов роста цен в июле продолжила сокращаться

ЦБ: неоднородность темпов роста цен в июле продолжила сокращаться

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России на улице Неглинная в Москве
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Банка России на улице Неглинная в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Неоднородность текущих темпов роста цен в июле продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции, сообщает Банк России.
"Неоднородность текущих темпов роста цен по компонентам в июле продолжила сокращаться, но оставалась более значительной, чем в период низкой инфляции", - говорится в материале регулятора "Динамика потребительских цен".
Также ряд показателей устойчивой инфляции, не включающих коммунальные услуги, в июле несколько повысились по сравнению с июнем и при этом преимущественно оставались вблизи 4% или немного выше, сообщает регулятор.
Отмечается, что динамика цен по товарам оставалась неоднородной и во многом определялась чувствительностью к жестким денежно-кредитным условиям и колебаниям курса.
"Ускорился рост цен на мебель, парфюмерно-косметические товары и галантерею", - отмечает регулятор.
Из материала следует, что после периода длительного снижения умеренно выросли цены на средства связи, персональные компьютеры и телерадиотовары. "При этом электротовары и другие бытовые приборы продолжили дешеветь", - сообщает ЦБ РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Путин поручил ЦБ доложить о переходе к использованию цифрового рубля
15 августа, 20:19
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала