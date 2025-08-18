Рейтинг@Mail.ru
Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной службы по труду
19:20 18.08.2025
Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной службы по труду
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Ивана Шкловцева от должности заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Шкловцева Ивана Ивановича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости по его просьбе", - говорится в документе.
Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной службы по труду

Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Ивана Шкловцева от должности заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Шкловцева Ивана Ивановича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости по его просьбе", - говорится в документе.
