Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной службы по труду
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Ивана Шкловцева от должности заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Шкловцева Ивана Ивановича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости по его просьбе", - говорится в документе.
