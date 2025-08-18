https://ria.ru/20250818/rossiya-2036132552.html

Мишустин освободил от должности замглавы Федеральной службы по труду

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Ивана Шкловцева от должности заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Шкловцева Ивана Ивановича от должности заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости по его просьбе", - говорится в документе.

