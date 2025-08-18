Рейтинг@Mail.ru
Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря - РИА Новости, 18.08.2025
15:34 18.08.2025 (обновлено: 15:52 18.08.2025)
https://ria.ru/20250818/rossiya-2036075327.html
Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря
Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря - РИА Новости, 18.08.2025
Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:34:00+03:00
2025-08-18T15:52:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036076781_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5465ac0a390e63acc94ae1ae37af429f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ."Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского Флота", - говорится в сообщении.В МО РФ подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского Флота", - говорится в сообщении.
В МО РФ подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Гендиректор ЦАГИ сравнил МС-21 и Ту-154 по расходу топлива
11 апреля, 08:33
 
