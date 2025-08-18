https://ria.ru/20250818/rossiya-2036075327.html
Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря
Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря - РИА Новости, 18.08.2025
Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T15:34:00+03:00
2025-08-18T15:34:00+03:00
2025-08-18T15:52:00+03:00
россия
безопасность
воздушно-космические силы россии
ту-95мс
су-33
баренцево море
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036076781_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5465ac0a390e63acc94ae1ae37af429f.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны РФ."Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского Флота", - говорится в сообщении.В МО РФ подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250411/samolety-2010626040.html
россия
баренцево море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036076781_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_063f7f5c20bd280aaa4e23e07020f6d9.jpg
Полет над нейтральными водами Баренцева моря стратегических ракетоносцев Ту-95мс
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны
2025-08-18T15:34
true
PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, воздушно-космические силы россии, ту-95мс, су-33, баренцево море, общество
Россия, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Ту-95МС, Су-33, Баренцево море, Общество
Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря
МО: Ту-95МС выполнил плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря