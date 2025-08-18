https://ria.ru/20250818/rossija-2036097449.html

МВД рассказало о сокращении числа уличных преступлений в России

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Число преступлений, совершенных на улицах, в парках и скверах, сократилось почти на 13% за семь месяцев 2025 года в России, количество уличных грабежей - на 30,5%, следует из статистики, опубликованной МВД Медиа. "На 12,8 % меньше зарегистрировано преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах. На 25,5 % сократилось количество уличных разбоев, на 30,5% - грабежей, на 19,9% - краж", - говорится в сообщении. В МВД отметили, что в январе-июле 2025 года число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, уменьшилось на 22,3 %, совершенных ранее судимыми - на 16,1%. С начала года полицейскими из незаконного оборота изъято 17,8 тонны наркотических, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ. Кроме того, за семь месяцев уменьшилось на 2,3% число IT-преступлений. При этом на 15,8% сократилось количество дистанционных краж, а преступлений в сфере компьютерной информации - на 29%, подчеркнули в МВД. "За семь месяцев текущего года общее количество зарегистрированных на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с январем-июлем 2024 года уменьшилось на 2,9%", - заключили в ведомстве.

