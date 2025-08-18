Рейтинг@Mail.ru
Ульянов рассказал о гарантиях безопасности для России - РИА Новости, 18.08.2025
00:43 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/rossija-2035960108.html
Ульянов рассказал о гарантиях безопасности для России
© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия имеет полное право на предоставление ей эффективных гарантий безопасности, которых со своей стороны в настоящее время требует Украина, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Многие лидеры стран ЕС подчёркивают, что будущее мирное соглашение должно обеспечить надёжные гарантии безопасности для Украины. Россия с этим согласна. Но она имеет полное право рассчитывать на то, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности. Что может предложить Запад? Похоже, они ещё не начали об этом думать. Это ошибка, которую необходимо исправить", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Дипломат добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров.
При этом Ульянов подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть гораздо более надёжными, чем данные в 1990 году обещания о непродвижении НАТО на восток.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Рубио рассказал о проекте будущих гарантий безопасности для Украины
Вчера, 18:02
 
