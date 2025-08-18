https://ria.ru/20250818/rossija-2035960108.html
Ульянов рассказал о гарантиях безопасности для России
Россия имеет полное право на предоставление ей эффективных гарантий безопасности, которых со своей стороны в настоящее время требует Украина, заявил постпред РФ
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия имеет полное право на предоставление ей эффективных гарантий безопасности, которых со своей стороны в настоящее время требует Украина, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Многие лидеры стран ЕС подчёркивают, что будущее мирное соглашение должно обеспечить надёжные гарантии безопасности для Украины. Россия с этим согласна. Но она имеет полное право рассчитывать на то, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности. Что может предложить Запад? Похоже, они ещё не начали об этом думать. Это ошибка, которую необходимо исправить", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Дипломат добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров. При этом Ульянов подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть гораздо более надёжными, чем данные в 1990 году обещания о непродвижении НАТО на восток.
