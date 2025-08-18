https://ria.ru/20250818/rossija-2035960108.html

Ульянов рассказал о гарантиях безопасности для России

Ульянов рассказал о гарантиях безопасности для России - РИА Новости, 18.08.2025

Ульянов рассказал о гарантиях безопасности для России

Россия имеет полное право на предоставление ей эффективных гарантий безопасности, которых со своей стороны в настоящее время требует Украина, заявил постпред РФ РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T00:43:00+03:00

2025-08-18T00:43:00+03:00

2025-08-18T00:43:00+03:00

в мире

россия

украина

вена

михаил ульянов (дипломат)

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Россия имеет полное право на предоставление ей эффективных гарантий безопасности, которых со своей стороны в настоящее время требует Украина, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Многие лидеры стран ЕС подчёркивают, что будущее мирное соглашение должно обеспечить надёжные гарантии безопасности для Украины. Россия с этим согласна. Но она имеет полное право рассчитывать на то, что Москва также получит эффективные гарантии безопасности. Что может предложить Запад? Похоже, они ещё не начали об этом думать. Это ошибка, которую необходимо исправить", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Дипломат добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров. При этом Ульянов подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть гораздо более надёжными, чем данные в 1990 году обещания о непродвижении НАТО на восток.

https://ria.ru/20250817/rubio-2035932667.html

россия

украина

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, вена, михаил ульянов (дипломат), евросоюз, нато