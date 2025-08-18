https://ria.ru/20250818/rosaviatsiya-2036143508.html

Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации

Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин снял Андрея Добрякова с поста заместителя руководителя Росавиации по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Добрякова Андрея Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе", — говорится в документе. Глава правительства назначил его на эту должность в конце марта 2023 года. Добряков занимался вопросами, связанными с поддержанием летной годности и сертификацией авиационной техники.

