20:03 18.08.2025 (обновлено: 20:11 18.08.2025)
Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации
Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин снял Андрея Добрякова с поста заместителя руководителя Росавиации по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Добрякова Андрея Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе", — говорится в документе. Глава правительства назначил его на эту должность в конце марта 2023 года. Добряков занимался вопросами, связанными с поддержанием летной годности и сертификацией авиационной техники.
Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Добряков
© РИА Новости / Алексей Никольский
Андрей Добряков. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин снял Андрея Добрякова с поста заместителя руководителя Росавиации по его просьбе, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Добрякова Андрея Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе", — говорится в документе.
Глава правительства назначил его на эту должность в конце марта 2023 года. Добряков занимался вопросами, связанными с поддержанием летной годности и сертификацией авиационной техники.
РоссияМихаил МишустинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
