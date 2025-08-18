Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" прокомментировал атаки ВСУ на объекты мирного атома - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:35 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/rosatom-2035990777.html
"Росатом" прокомментировал атаки ВСУ на объекты мирного атома
"Росатом" прокомментировал атаки ВСУ на объекты мирного атома - РИА Новости, 18.08.2025
"Росатом" прокомментировал атаки ВСУ на объекты мирного атома
Атаки ВСУ на объекты мирного атома в России крайне опасны, они несут риски для ядерной и радиационной безопасности и абсолютно недопустимы, заявил "Росатом". РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T09:35:00+03:00
2025-08-18T09:35:00+03:00
в мире
россия
энергодар
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
вооруженные силы украины
смоленская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_378da88c5fe633fe36719dc4df055ed1.jpg
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ на объекты мирного атома в России крайне опасны, они несут риски для ядерной и радиационной безопасности и абсолютно недопустимы, заявил "Росатом". Боевой украинский беспилотник в ночь на минувшее воскресенье был перехвачен на территории промышленной Смоленской АЭС, при падении он сдетонировал, были повреждены несколько окон в здании третьего энергоблока станции, сообщил "Росатом". Ущерб незначительный, пострадавших нет, происшествие не повлияло на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме, отмечает госкорпорация. "Безответственные атаки украинской стороны по мирным атомным объектам России или вблизи них представляют крайнюю опасность и несут риски для ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивает "Росатом". Так, за последний месяц практически каждый день ВСУ предпринимают попытки атаковать территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, в результате чего были повреждены ряд вспомогательных объектов АЭС, а также погибли трое гражданских лиц, отмечает атомная госкорпорация. "Росатом" решительно осуждает эти бессмысленные, безответственные действия украинских военных и считает их абсолютно недопустимыми", - указывается в заявлении.
https://ria.ru/20250812/vojska-2034774931.html
https://ria.ru/20250805/vsu-2033448988.html
россия
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_22dc16109fc9287feea9d126af298411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, энергодар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вооруженные силы украины, смоленская аэс
В мире, Россия, Энергодар, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Вооруженные силы Украины, Смоленская АЭС
"Росатом" прокомментировал атаки ВСУ на объекты мирного атома

"Росатом" назвал атаки ВСУ на объекты мирного атома в России крайне опасными

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ на объекты мирного атома в России крайне опасны, они несут риски для ядерной и радиационной безопасности и абсолютно недопустимы, заявил "Росатом".
Боевой украинский беспилотник в ночь на минувшее воскресенье был перехвачен на территории промышленной Смоленской АЭС, при падении он сдетонировал, были повреждены несколько окон в здании третьего энергоблока станции, сообщил "Росатом". Ущерб незначительный, пострадавших нет, происшествие не повлияло на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме, отмечает госкорпорация.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
ВСУ обстреляли Энергодар, заявил Рогов
12 августа, 13:02
"Безответственные атаки украинской стороны по мирным атомным объектам России или вблизи них представляют крайнюю опасность и несут риски для ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивает "Росатом".
Так, за последний месяц практически каждый день ВСУ предпринимают попытки атаковать территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, в результате чего были повреждены ряд вспомогательных объектов АЭС, а также погибли трое гражданских лиц, отмечает атомная госкорпорация.
"Росатом" решительно осуждает эти бессмысленные, безответственные действия украинских военных и считает их абсолютно недопустимыми", - указывается в заявлении.
Удар из ствольной артиллерии со стороны ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ВСУ все чаще выбирают объектами атак в Энергодаре жителей, заявил Пухов
5 августа, 12:47
 
В миреРоссияЭнергодарГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы УкраиныСмоленская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала