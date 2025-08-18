https://ria.ru/20250818/rosatom-2035990777.html

"Росатом" прокомментировал атаки ВСУ на объекты мирного атома

"Росатом" прокомментировал атаки ВСУ на объекты мирного атома - РИА Новости, 18.08.2025

"Росатом" прокомментировал атаки ВСУ на объекты мирного атома

Атаки ВСУ на объекты мирного атома в России крайне опасны, они несут риски для ядерной и радиационной безопасности и абсолютно недопустимы, заявил "Росатом".

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Атаки ВСУ на объекты мирного атома в России крайне опасны, они несут риски для ядерной и радиационной безопасности и абсолютно недопустимы, заявил "Росатом". Боевой украинский беспилотник в ночь на минувшее воскресенье был перехвачен на территории промышленной Смоленской АЭС, при падении он сдетонировал, были повреждены несколько окон в здании третьего энергоблока станции, сообщил "Росатом". Ущерб незначительный, пострадавших нет, происшествие не повлияло на работу Смоленской АЭС, радиационный фон в норме, отмечает госкорпорация. "Безответственные атаки украинской стороны по мирным атомным объектам России или вблизи них представляют крайнюю опасность и несут риски для ядерной и радиационной безопасности", - подчеркивает "Росатом". Так, за последний месяц практически каждый день ВСУ предпринимают попытки атаковать территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, в результате чего были повреждены ряд вспомогательных объектов АЭС, а также погибли трое гражданских лиц, отмечает атомная госкорпорация. "Росатом" решительно осуждает эти бессмысленные, безответственные действия украинских военных и считает их абсолютно недопустимыми", - указывается в заявлении.

