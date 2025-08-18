Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/rosatom-2035972323.html
"Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии
"Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии - РИА Новости, 18.08.2025
"Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии
Госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране, заявил... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T05:35:00+03:00
2025-08-18T05:35:00+03:00
в мире
индонезия
россия
сергей толченов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993799453_0:489:2249:1754_1920x0_80_0_0_ab998c4fa2ee26fa554badf276e84344.jpg
ДЖАКАРТА, 18 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "Отмечаем интерес индонезийских партнеров к взаимодействию в энергетике, включая использование в мирных целях ядерной энергии. Госкорпорация "Росатом", являющаяся мировым лидером в этой сфере, готова принять участие в создании первой АЭС на архипелаге, предложить свои наработки в неэнергетических областях применения "мирного атома", - сказал Толченов. Дипломат также выразил уверенность в том, что уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в Индонезии, "станут основой для налаживания партнерства на данном направлении, послужат на благо народов двух стран".
https://ria.ru/20250815/iran-2035474705.html
индонезия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993799453_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7997e37201daf79a7a7895ec0951b9b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, россия, сергей толченов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Индонезия, Россия, Сергей Толченов, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии

Посол Толченов: "Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанклоготип "Росатом"
логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 18 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости.
"Отмечаем интерес индонезийских партнеров к взаимодействию в энергетике, включая использование в мирных целях ядерной энергии. Госкорпорация "Росатом", являющаяся мировым лидером в этой сфере, готова принять участие в создании первой АЭС на архипелаге, предложить свои наработки в неэнергетических областях применения "мирного атома", - сказал Толченов.
Дипломат также выразил уверенность в том, что уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в Индонезии, "станут основой для налаживания партнерства на данном направлении, послужат на благо народов двух стран".
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
"Росатом" ведет переговоры с Ираном о строительстве малых АЭС
15 августа, 11:21
 
В миреИндонезияРоссияСергей ТолченовГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала