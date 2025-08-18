https://ria.ru/20250818/rosatom-2035972323.html
"Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии
"Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии - РИА Новости, 18.08.2025
"Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии
Госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране, заявил... РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18
2025-08-18T05:35:00+03:00
2025-08-18T05:35:00+03:00
ДЖАКАРТА, 18 авг — РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" готова принять участие в создании первой АЭС в Индонезии, а уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в стране, заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости, приуроченном к 80-й годовщине обретения Индонезией независимости. "Отмечаем интерес индонезийских партнеров к взаимодействию в энергетике, включая использование в мирных целях ядерной энергии. Госкорпорация "Росатом", являющаяся мировым лидером в этой сфере, готова принять участие в создании первой АЭС на архипелаге, предложить свои наработки в неэнергетических областях применения "мирного атома", - сказал Толченов. Дипломат также выразил уверенность в том, что уникальный российский опыт и технологии будут востребованы в Индонезии, "станут основой для налаживания партнерства на данном направлении, послужат на благо народов двух стран".
"Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии
Посол Толченов: "Росатом" готов поучаствовать в создании первой АЭС в Индонезии