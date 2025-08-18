Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
10:44 18.08.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 8 часов 19 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.08.2025
ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 8 часов 19 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в понедельник - в 01.57 мск. Он длился 8 часов 19 минут, его отменили в 10.16 мск. "Отбой желтого уровня", - заявил Артамонов в своём Telegram-канале.
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Последствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 8 часов 19 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в понедельник - в 01.57 мск. Он длился 8 часов 19 минут, его отменили в 10.16 мск.
"Отбой желтого уровня", - заявил Артамонов в своём Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2025
Липецкая область
Игорь Артамонов
 
 
