https://ria.ru/20250818/rezhim-2036006067.html
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 18.08.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 8 часов 19 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T10:44:00+03:00
2025-08-18T10:44:00+03:00
2025-08-18T10:44:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 8 часов 19 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в понедельник - в 01.57 мск. Он длился 8 часов 19 минут, его отменили в 10.16 мск. "Отбой желтого уровня", - заявил Артамонов в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035920111.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
На территории Липецкой области отменили режим воздушной опасности