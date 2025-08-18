https://ria.ru/20250818/rezhim-2036006067.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 18.08.2025

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 8 часов 19 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.08.2025

ВОРОНЕЖ, 18 авг - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 8 часов 19 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в понедельник - в 01.57 мск. Он длился 8 часов 19 минут, его отменили в 10.16 мск. "Отбой желтого уровня", - заявил Артамонов в своём Telegram-канале.

