РЭЦ масштабирует присутствие "Сделано в России" через зарубежную розницу

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) активно развивает сеть магазинов и полок розничной торговли под национальным брендом "Сделано в России", создавая эффективные каналы сбыта для отечественных товаров на зарубежных рынках, сообщает центр."Эта инициатива, запущенная в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", позволяет российским производителям не только повысить узнаваемость своей продукции, но и укрепить позиции на дружественных рынках", - говорится в сообщении.В настоящее время в Китае успешно функционируют 15 магазинов, а также размещены фирменные полки с логотипом "Сделано в России" в 15 магазинах сети Carrefour SA Gurme в Турции. Кроме того, функционирует первая флагманская специализированная полка RussianCorner в гипермаркете торговой сети Winmart во Вьетнаме."Эти площадки служат демонстрацией качества и разнообразия российской продукции, от продовольствия до товаров народного потребления, и уже привлекли значительное внимание международных покупателей. РЭЦ планирует в этом году сделать акцент на расширении этой сети через масштабные маркетинговые кампании, финансируемые в рамках Программы по продвижению российской продукции за рубежом. Это позволит не только увеличить продажи, но и повысить общую узнаваемость бренда "Сделано в России" на целевых рынках", - прокомментировал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Основные преимущества для партнеров, желающих присоединиться к проекту, включают в том числе брендирование "Сделано в России" - лицензия на использование национального бренда для оформления магазинов или полок, что повышает доверие и лояльность иностранных покупателей.Также экспортерам предлагается коллективное продвижение - участие в маркетинговых акциях, финансируемых РЭЦ для повышения продаж и создания синергетического эффекта, и официальный статус - получение статуса участника программы, который открывает доступ к дополнительным ресурсам, рекламным и маркетинговым мероприятиям.Актуальный перечень действующих магазинов и полок размещен на официальном сайте РЭЦ, там также доступна подробная информация о программе.Партнеры - будь то юридические лица или индивидуальные предприниматели - могут подать заявку на присоединение к оферте. Для этого нужно направить электронное письмо на адрес madeinrussia.store@exportcenter.ru."Участие в программе позволит партнерам интегрироваться в глобальную сеть и воспользоваться преимуществами, такими как единое позиционирование России на зарубежных рынках. Российский экспортный центр приглашает всех заинтересованных производителей и ритейлеров присоединиться, чтобы вместе развивать экспортный потенциал страны", - отметил Солодов.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".

