Рейтинг@Mail.ru
Решетников оценил экономический потенциал Ростовской области - РИА Новости, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
16:38 18.08.2025
https://ria.ru/20250818/reshetnikov-2036093707.html
Решетников оценил экономический потенциал Ростовской области
Решетников оценил экономический потенциал Ростовской области - РИА Новости, 18.08.2025
Решетников оценил экономический потенциал Ростовской области
Министр экономического развития РФ Максим Решетников высоко оценил экономический потенциал Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.08.2025
2025-08-18T16:38:00+03:00
2025-08-18T16:38:00+03:00
ростовская область
ростовская область
россия
максим решетников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023921353_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_e9c43965f4d0df691461266c592ed13a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников высоко оценил экономический потенциал Ростовской области, сообщает правительство региона. "Министр экономического развития РФ Максим Решетников, посещая Ростовскую область с рабочим визитом, дал высокую оценку экономическому потенциалу донского региона", - говорится в сообщении. Министр отметил, что Ростовская область является ключевым экономическим регионом на карте не только юга, но и всей Российской Федерации. "В целом - мощный регион, с точки зрения сельского хозяйства, промышленности. Здесь ряд ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, которые основаны на местных кадрах и качественном техническом инженерном образовании", - приводятся в сообщении его слова. Решетников отметил, что область является мощным логистическим центром, который обеспечивает товаропотоки и в новых регионах, и в целом на юге России. Во время визита Решетников обсудил с главой региона Юрием Слюсарем вопросы дальнейшего развития экономики области. В числе федеральных инструментов, которые нужно использовать, он назвал инфраструктурные казначейские кредиты, списание задолженности, а также меры поддержки в рамках нацпроектов. Глава Минэкономразвития России подчеркнул, что по этим вопросам идет постоянная коммуникация с правительством региона. Он также отметил своевременность работы по обновлению стратегии социально-экономического развития региона. "Новый мастер-план - это то, что действительно необходимо, чтобы на следующие даже не 5-10 лет, а на более долгосрочный период у региона была надежная стратегия. Я подчеркну, что с присоединением новых регионов Ростовская область формируется действительно как такой центр юга. И эти возможности надо грамотно использовать", - резюмировал он.
https://ria.ru/20250809/rostov-2034358768.html
https://ria.ru/20250726/minsport-2031651636.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023921353_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_2103d7779cae059b380c815a88a556a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, максим решетников
Ростовская область , Ростовская область, Россия, Максим Решетников
Решетников оценил экономический потенциал Ростовской области

Максим Решетников оценил экономический потенциал Ростовской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников высоко оценил экономический потенциал Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Министр экономического развития РФ Максим Решетников, посещая Ростовскую область с рабочим визитом, дал высокую оценку экономическому потенциалу донского региона", - говорится в сообщении.
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Сеть мини-скверов планируют создать в Ростове-на-Дону
9 августа, 19:07
Министр отметил, что Ростовская область является ключевым экономическим регионом на карте не только юга, но и всей Российской Федерации. "В целом - мощный регион, с точки зрения сельского хозяйства, промышленности. Здесь ряд ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, которые основаны на местных кадрах и качественном техническом инженерном образовании", - приводятся в сообщении его слова.
Решетников отметил, что область является мощным логистическим центром, который обеспечивает товаропотоки и в новых регионах, и в целом на юге России.
Во время визита Решетников обсудил с главой региона Юрием Слюсарем вопросы дальнейшего развития экономики области. В числе федеральных инструментов, которые нужно использовать, он назвал инфраструктурные казначейские кредиты, списание задолженности, а также меры поддержки в рамках нацпроектов.
Глава Минэкономразвития России подчеркнул, что по этим вопросам идет постоянная коммуникация с правительством региона. Он также отметил своевременность работы по обновлению стратегии социально-экономического развития региона.
"Новый мастер-план - это то, что действительно необходимо, чтобы на следующие даже не 5-10 лет, а на более долгосрочный период у региона была надежная стратегия. Я подчеркну, что с присоединением новых регионов Ростовская область формируется действительно как такой центр юга. И эти возможности надо грамотно использовать", - резюмировал он.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Минспорт РФ поддержит строительство бассейна в Ростове
26 июля, 19:33
 
Ростовская областьРостовская областьРоссияМаксим Решетников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала