Решетников оценил экономический потенциал Ростовской области
Решетников оценил экономический потенциал Ростовской области - РИА Новости, 18.08.2025
Решетников оценил экономический потенциал Ростовской области
Министр экономического развития РФ Максим Решетников высоко оценил экономический потенциал Ростовской области, сообщает правительство региона.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 авг - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников высоко оценил экономический потенциал Ростовской области, сообщает правительство региона. "Министр экономического развития РФ Максим Решетников, посещая Ростовскую область с рабочим визитом, дал высокую оценку экономическому потенциалу донского региона", - говорится в сообщении. Министр отметил, что Ростовская область является ключевым экономическим регионом на карте не только юга, но и всей Российской Федерации. "В целом - мощный регион, с точки зрения сельского хозяйства, промышленности. Здесь ряд ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, которые основаны на местных кадрах и качественном техническом инженерном образовании", - приводятся в сообщении его слова. Решетников отметил, что область является мощным логистическим центром, который обеспечивает товаропотоки и в новых регионах, и в целом на юге России. Во время визита Решетников обсудил с главой региона Юрием Слюсарем вопросы дальнейшего развития экономики области. В числе федеральных инструментов, которые нужно использовать, он назвал инфраструктурные казначейские кредиты, списание задолженности, а также меры поддержки в рамках нацпроектов. Глава Минэкономразвития России подчеркнул, что по этим вопросам идет постоянная коммуникация с правительством региона. Он также отметил своевременность работы по обновлению стратегии социально-экономического развития региона. "Новый мастер-план - это то, что действительно необходимо, чтобы на следующие даже не 5-10 лет, а на более долгосрочный период у региона была надежная стратегия. Я подчеркну, что с присоединением новых регионов Ростовская область формируется действительно как такой центр юга. И эти возможности надо грамотно использовать", - резюмировал он.
