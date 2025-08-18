Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ высказались об отчислении студенток за танцы у Храма Христа Спасителя
Религия
 
19:14 18.08.2025 (обновлено: 19:24 18.08.2025)
В РПЦ высказались об отчислении студенток за танцы у Храма Христа Спасителя
В РПЦ высказались об отчислении студенток за танцы у Храма Христа Спасителя - РИА Новости, 18.08.2025
В РПЦ высказались об отчислении студенток за танцы у Храма Христа Спасителя
Отчисление студенток вуза за танцы на фоне храма Христа Спасителя – внутреннее дело вуза, однако в этом решении видна оценка такого рода действий со стороны... РИА Новости, 18.08.2025
религия
александр волков (боец)
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Отчисление студенток вуза за танцы на фоне храма Христа Спасителя – внутреннее дело вуза, однако в этом решении видна оценка такого рода действий со стороны руководства университета, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. В понедельник в пресс-службе Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова сообщили РИА Новости, что троих студенток отчислили из вуза после их танцев напротив храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза. Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности. "Такое решение - внутренне дело университета, но в нем можно видеть соответствующую оценку со стороны руководства вуза такого рода действий", - сказал Волков агентству.
александр волков (боец), русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Религия, Александр Волков (боец), Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В РПЦ высказались об отчислении студенток за танцы у Храма Христа Спасителя

В РПЦ назвали отчисление студенток за танцы у храма внутренним делом вуза

© РИА Новости / Алексей Панов
Храм Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Алексей Панов
Храм Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Отчисление студенток вуза за танцы на фоне храма Христа Спасителя – внутреннее дело вуза, однако в этом решении видна оценка такого рода действий со стороны руководства университета, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.
В понедельник в пресс-службе Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова сообщили РИА Новости, что троих студенток отчислили из вуза после их танцев напротив храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза. Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности.
"Такое решение - внутренне дело университета, но в нем можно видеть соответствующую оценку со стороны руководства вуза такого рода действий", - сказал Волков агентству.
Религия
Александр Волков (боец)
Русская православная церковь
Следственный комитет России (СК РФ)
Происшествия
 
 
