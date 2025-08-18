https://ria.ru/20250818/religiya-2036131854.html

В РПЦ высказались об отчислении студенток за танцы у Храма Христа Спасителя

В РПЦ высказались об отчислении студенток за танцы у Храма Христа Спасителя - РИА Новости, 18.08.2025

В РПЦ высказались об отчислении студенток за танцы у Храма Христа Спасителя

Отчисление студенток вуза за танцы на фоне храма Христа Спасителя – внутреннее дело вуза, однако в этом решении видна оценка такого рода действий со стороны... РИА Новости, 18.08.2025

2025-08-18T19:14:00+03:00

2025-08-18T19:14:00+03:00

2025-08-18T19:24:00+03:00

религия

александр волков (боец)

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15315/52/153155241_0:38:512:326_1920x0_80_0_0_c8c5b2ff691981e03c6aa7d6a60b6dc5.jpg

МОСКВА, 18 авг – РИА Новости. Отчисление студенток вуза за танцы на фоне храма Христа Спасителя – внутреннее дело вуза, однако в этом решении видна оценка такого рода действий со стороны руководства университета, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. В понедельник в пресс-службе Российского государственного художественно-промышленного университета имени Строганова сообщили РИА Новости, что троих студенток отчислили из вуза после их танцев напротив храма Христа Спасителя за нарушение общественного порядка и оскорбление религиозных чувств граждан. В пресс-службе добавили, что такое поведение несовместимо со статусом студента государственного вуза. Ранее правозащитный центр "Сорок сороков" опубликовал видео, как три девушки откровенно танцуют возле храма Христа Спасителя, центр также попросил СК привлечь студенток к уголовной ответственности. "Такое решение - внутренне дело университета, но в нем можно видеть соответствующую оценку со стороны руководства вуза такого рода действий", - сказал Волков агентству.

https://ria.ru/20250810/rossiya-2034476896.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр волков (боец), русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия